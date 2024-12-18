ＪＲ東日本のSuicaのペンギン、ＪＲ東海のＴＯＩＣＡのひよこが【数量限定】大人用 腕時計で予約販売開始！
Ｓｕｉｃａのペンギンは、フェイス柄・ハーフ柄、TOICAのひよこは、カード柄のデザイン
■ＪＲ東日本 Suicaのペンギン ウォッチ（腕時計） 大人用【男女兼用】（フェイス柄・ハーフ柄）
【数量限定】各価格 3960円（税込み）(C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
※ご予約開始 １２月１８日（水）～ ※お届け時期 ２０２５年 1月下旬頃から順次発送
ご予約ページ（フェイス） https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-005
ご予約ページ（ハーフ） https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-007
フェイス柄
ハーフ柄
着用イメージ
着用イメージ
■JR東海 TOICAのひよこ ウォッチ（腕時計） 大人用【男女兼用】
【数量限定】価格 3960円（税込み）ＪＲ東海承認済
※ご予約開始 １２月１８日（水）～ ※お届け時期 ２０２５年 1月下旬頃から順次発送
ご予約ページ（JREモール店）https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-jrt-021
ご予約ページ（楽天店）https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrt-021/
ＴＯＩＣＡのカードをイメージしたデザイン
着用イメージ
着用イメージ
■大人用（男女兼用）腕時計：全長約24cm・文字盤約3.7cm
■材質 時計本体：合金 風防：ミネラルガラス ベルト：合皮
■日本製ムーブメント使用 モニター電池入り ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ
Ｓｕｉｃａのペンギンは、フェイス柄・ハーフ柄、TOICAのひよこは、カード柄のデザインがかわいい腕時計。大人用のファッションアイテムとしてSuicaのペンギン、TOICAのひよこファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com