ＪＲ東日本のSuicaのペンギン、ＪＲ東海のＴＯＩＣＡのひよこが【数量限定】大人用　腕時計で予約販売開始！

写真拡大 (全8枚)

有限会社アサミズカンパニー

Ｓｕｉｃａのペンギンは、フェイス柄・ハーフ柄、TOICAのひよこは、カード柄のデザイン

■ＪＲ東日本　Suicaのペンギン　ウォッチ（腕時計） 大人用【男女兼用】（フェイス柄・ハーフ柄）


【数量限定】各価格 3960円（税込み）(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。


※ご予約開始　１２月１８日（水）～　※お届け時期　２０２５年　1月下旬頃から順次発送


ご予約ページ（フェイス）　https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-005


ご予約ページ（ハーフ）　https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-007



フェイス柄

ハーフ柄


着用イメージ

着用イメージ

■JR東海　TOICAのひよこ　ウォッチ（腕時計） 大人用【男女兼用】


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【数量限定】価格 3960円（税込み）ＪＲ東海承認済


※ご予約開始　１２月１８日（水）～　※お届け時期　２０２５年　1月下旬頃から順次発送


ご予約ページ（JREモール店）https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-jrt-021


ご予約ページ（楽天店）https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrt-021/



ＴＯＩＣＡのカードをイメージしたデザイン


着用イメージ

着用イメージ

■大人用（男女兼用）腕時計：全長約24cm・文字盤約3.7cm


■材質　時計本体：合金　風防：ミネラルガラス　ベルト：合皮


■日本製ムーブメント使用　モニター電池入り ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ　



Ｓｕｉｃａのペンギンは、フェイス柄・ハーフ柄、TOICAのひよこは、カード柄のデザインがかわいい腕時計。大人用のファッションアイテムとしてSuicaのペンギン、TOICAのひよこファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！




有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871


メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com　　