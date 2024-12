徹底的に“燗酒”にこだわったスペシャル番組「にっぽん酒処めぐり～燗酒SP～」を12月31日（火）旅チャンネルで放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

旅専門チャンネル「旅チャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、”燗酒”を飲むことが楽しくなるような旅を提案する「にっぽん酒処めぐり~燗酒SP~」を12月31日(火) 午後8:00から放送いたします。

”燗酒”を飲むことが楽しくなるような旅を提案!徹底的に“燗酒”にこだわった60分!!

旅人は、酒場雑誌『古典酒場』の元編集長 倉嶋紀和子。

幅広い温度帯で楽しめるのが日本酒。冷やなら、味が締まってシャープな飲み口。温めれば、甘味と旨味が膨らみます。飲みやすさから冷酒人気も不動ですが昨今、身体に優しくゆっくり楽しめる燗酒が人気。専門店も増えています。新しい旅歩きの提案はもちろん、今でも楽しい毎日の一杯がより楽しくなるお得なお話もご紹介。またゲストに、JRA初の女性騎手として活躍し、現在は競馬評論家として活動する細江純子さんも登場!

▼燗酒にこだわる酒蔵・酒場をめぐる~神奈川・相模の国

旅の始まりは小田原漁港。相模湾の幸で腹ごしらえ。背徳感を感じつつの昼酒が止まらない。その後、酒蔵へ。足柄上郡で銘酒「丹沢山」を醸す川西屋酒造店を訪問。フラスコを使い、60度以上に温める『ド燗酒』を体験。その後は神奈川県の銘酒にこだわった小料理屋を訪問。上燗・ぬる燗・人肌燗…温度によって変わる味を吟味。さらに名物料理とマリアージュ。

出演:倉嶋 紀和子(くらしま きわこ)

1973年生まれ。 熊本県出身。

三栄書房へ入社後、編集長として酒場雑誌「古典酒場」を創刊。独立後、お酒をテーマにした様々な活動を展開。

<番組放送情報>

■放送局:旅チャンネル

■番組名:「にっぽん酒処めぐり~燗酒SP~」

■放送日時:12月31日(火)午後8:00~

■再放送:12月31日(火)深夜1:00、1月8日(水)深夜2:00

■出演者:倉嶋 紀和子、(ゲスト)細江純子

