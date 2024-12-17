国内最大級の製薬業界カンファレンス 「Ubie Pharma Summit 2025」開催決定、登壇者第一弾に業界トップ8名を発表
Ubie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太）は、製薬企業向けカンファレンス「Ubie Pharma Summit 2025」を5月14日（水）、15日（木）の2日間に渡り開催いたします。第4回目となる今回は「Patient-Centric Impacts」をテーマに、業界の第一線で活躍されているリーダーに加え、ヘルスケア・ライフサイエンスに関わる多彩なステークホルダーの方をゲストに迎え、多様な視点からの講演・企画を予定しています。
お申し込みはこちら :
https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505
■第一弾登壇者について ※順不同
■「Ubie Pharma Summit」について
「Ubie Pharma Summit」は、Ubie株式会社が主催する製薬企業向けのカンファレンスです。業界の中長期の課題や具体的な解決策に関する情報共有や意見交換を行う場として、業界のさらなる発展の一助となることを目指しています。第3回の「Ubie Pharma Summit 2024」は、“Patient-Centric Strategy”をテーマに据え、東京と大阪の2会場で開催され、参加者1,000名を超える業界内で国内最大級のカンファレンスとなりました。
「Ubie Pharma Summit 2024」ダイジェスト動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4qQqFRIed7Y ]
■第4回「Ubie Pharma Summit 2025」開催概要
名 称：Ubie Pharma Summit 2025
開催日：Day1 : 2025年5月14日(水) 13:30～18:00 + 懇親会
Day2 : 2025年5月15日(木) 10:30～18:00 + 懇親会
※多少前後の可能性あり
会 場：東京：虎ノ門ヒルズ フォーラム
大阪：未定（梅田駅周辺で開催予定）
参加費：無料
U R L：https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505(https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505)
主 催：Ubie Pharma Summit 2025 実行委員会
※ 本イベントはオフラインでの開催となります（オンライン配信等は現在予定しておりません）
※同時通訳がございます（English Onlyの方も参加可能な体験を作ります）
※抽選制ではありません（製薬企業様以外のご参加は、原則ご遠慮いただきます）
■お問い合わせ
Ubie Pharma Summit 2025 実行委員会
ubie-pharma-summit@dr-ubie.com
【Ubie株式会社について】
「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。
所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F
設立 ：2017年5月
代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太
URL ：https://ubie.life