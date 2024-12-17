カーナビゲーションの歴史から、「これからのナビ」を学ぶ　第18回「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」を開催

マップボックス・ジャパン合同会社

デジタル地図開発のリーディングカンパニーであるマップボックス・ジャパン合同会社（以下、マップボックス社）が運営協力する、第18回「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」（主催：青山学院大学古橋研究室）が2024年12月23日(月)19:00～21:00にオンラインにて開催されます。参加は無料で、事前申し込みが必要です。（https://mapboxjpmeetup18.peatix.com/(https://mapboxjpmeetup18.peatix.com/)）

「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」は、デジタル地図開発プラットフォーム「Mapbox」を提供するマップボックス社 と、「OpenStreetMapユーザーコミュニティ」の交流イベントです。本meetupは、地図業界の発展を目的に、未来のウェブ地図のあり方について様々な立場の方々がフラットに語る場として、マップボックス社と青山学院大学古橋研究室が中心となり、2019年10月より開催してきました。

第18回テーマ：「カーナビゲーションの歴史から学ぶこれからのナビ」

カーナビゲーションやスマートフォンのナビアプリ、ライドシェアサービスは、現代社会において欠かせない存在となっています。A地点からB地点までを正確に誘導し、道に迷うリスクを軽減するナビゲーション技術に今回は焦点を当てます。今回のmeetupでは、ホンダインターナビの開発に長年携わってきた今井武氏（一般社団法人うごく街 代表理事／元ホンダ カーナビ・コネクテッド領域統括）と、自動車ライターの視点でカーナビの歴史を探求している佐野弘宗氏（モンキープロダクション）をゲストスピーカーとしてお迎えし、ナビゲーションの歴史を振り返りながら、これからのナビゲーションのあり方について議論します。

■第18回「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」概要

名称 ：mapbox/OpenStreetMap Online meetup #18

開催日時 ：2024年12月23日(月)19:00～21:00

主催 ：青山学院大学 古橋研究室

協力 ：マップボックス・ジャパン合同会社、NPO法人CrisisMappers Japan（災害ドローン 救援隊 DRONEBIRD/JapanFlyingLabs）、OSGeo.JP、OpenStreetMap Foundation Japan

参加費 ：無料

申込み ：https://mapboxjpmeetup18.peatix.com/

参加方法 ：オンライン（事前申込後にZoom ウェビナーURLをご案内）

公式ハッシュタグ：#mapboxjpmeetup

行動規範 Code of Conduct：https://github.com/furuhashilab/README/issues/4

■プログラムスケジュール ※変更となる可能性があります。

19:00-19:05 オープニング 古橋 大地（青山学院大学 教授）

19:05-19:10 挨拶 矢澤 良紀（Director, Technical Account Manager, Mapbox）

19:10-19:15 「ナビゲーションと地図」古橋 大地（青山学院大学 教授）

19:15-19:35 「日本のカーナビゲーションシステムの変遷」 佐野 弘宗様（自動車ライター, モンキープロダクション）

19:35-19:55 「Mapboxナビゲーションの変遷について」 矢澤 良紀（Director, Technical Account Manager, Mapbox）

19:55-20:25 パネルディスカッション： 司会 - 古橋 大地（青山学院大学 教授）

- 今井 武様（一般社団法人うごく街 代表理事／元ホンダ カーナビ・コネクテッド領域統括）

- 佐野 弘宗様（自動車ライター, モンキープロダクション）

- 矢澤 良紀（Director, Technical Account Manager, Mapbox）

20:25-20:35 State of the Mapbox 高山明日香（Marketing Advisor, Mapbox）

20:35-20:55 Lightning Talks

20:55-21:00 クロージングと次回予告 (古橋 大地, 青山学院大学 教授)

21:00 閉会

■マップボックス 会社概要

日本本社： 東京都港区⻁ノ門1-10-5 WeWork内

設立： 2020 年3月10 日

事業内容： 1. Mapbox Inc.の製品・サービスの日本顧客への再販事業

2. Mapbox の製品をカスタマイズ及び機能拡張した地図関連のプラットフォーム事業

URL：https://www.mapbox.jp