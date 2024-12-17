地域支援機関による事業承継計画書策定の事例を発表する「令和6年度事業承継支援者会議」動画視聴受付を開始！

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）関東本部は、支援機関の事業承継支援の取組を発表する中小企業支援機関向けイベント「令和6年度事業承継支援者会議」を1月29日（水曜）に開催いたします。

本会議は、年に一度の事例発表会です。今年度は、支援機関による事業承継計画策定に焦点を当て、支援機関の立場で中小企業が抱える課題や事業の将来性を可視化し、計画書の策定に至るまでのポイントやノウハウ等を共有します。支援機関による事業承継計画策定は、中小企業者に対する事業承継のきっかけ作りに寄与し、事業承継に際して取り組むべき課題の整理や後継者との対話促進といった機会につながります。

【令和6年度事業承継支援者会議】開催概要

令和5年度事業承継支援者会議

日時：2025年1月29日（水曜）13時30分～16時00分

場所：オンライン（YouTube中小機構公式チャンネル）

【アーカイブ配信】2月12日（水曜）17時00分まで

参加費：無料

対象者：中小企業支援機関（金融機関・商工団体・公的支援機関・地方自治体等の職員、士業等専門家 等）

申込方法：以下のウェブサイトからお申し込みください

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/apply/3511e958497940c29ac81cc7f11eb35d

※事前申込制。お申込みされた方のみ、アーカイブ配信をご覧いただけます。

申込締切：2025年1月27日（月曜）

プログラム：

1. 商工団体の支援事例

山梨県中小企業団体中央会 連携組織課兼支援企画室 課長 仲澤秀樹氏

2. 金融機関の支援事例

長野県信用組合 ソリューションビジネス部経営支援グループ リーダー 上条謙太氏

3. 事業承継・引継ぎ支援センターの支援事例

千葉県事業承継・引継ぎ支援センター 承継コーディネーター 有水正仁氏

千葉県信用保証協会 成長サポート部 経営サポートチーム 古谷涼太氏

4. 情報提供

関東経済産業局、関東財務局、中小企業基盤整備機構

主催：中小企業基盤整備機構 関東本部

共催：関東経済産業局、関東財務局

【チラシ】令和6年度事業承継支援者会議

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1637-53ed351db4b04cde2f2d6b74cd4334fb.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。