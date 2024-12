導入事例：約2万人収容可能な静岡競輪場の屋内外にWi-Fi環境整備を実施。来場者からのWi-Fiに関する不満の声がなくなり満足度・利便性がアップ

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)のWi-Fi 6(11ax)対応アクセスポイント「WAPM-AX8R(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、静岡競輪場にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、当社Webページで公開いたしました。

静岡競輪場 様

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/leisure-shizuoka38.html

全国の中でもトップクラスの集客を誇る静岡競輪場。競輪界最大のレース「KEIRINグランプリ」開催時には約2万人が競輪場に足を運び、場内は競輪ファンの熱気に包まれます。同施設では、以前から来場者向けにWi-Fi接続サービスを提供していましたが、スマートフォンの普及に伴いWi-Fi利用者が増加したことで、同時接続台数の超過による通信速度の低下が目立つようになりました。そこで、この問題を解決するために、より性能の高い設備に入れ替えるWi-Fi整備を実施。Wi-Fiアクセスポイントをはじめネットワーク機器をバッファロー製品で統一し、競輪場の屋内外にわたる大規模なWi-Fi環境を構築しました。

採用商品

WAPM-AX8R

126,500円(税抜115,000円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応無線LANアクセスポイント 2401+1147Mbps インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html

VR-U500X

65,780円(税抜59,800円)

VPNルーター 10Giga 有線モデル(VR-Uシリーズ)

https://www.buffalo.jp/product/detail/vr-u500x.html

WAPM-1266WDPR

97,350円(税抜88,500円)

法人向けWi-Fi 5(11ac)対応無線LANアクセスポイント 866+400Mbps インテリジェントモデル 防塵・防水 耐環境性能

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-1266wdpr.html

BS-MS2008P

107,580円(税抜97,800円)

法人向け レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE スマートスイッチ 8ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2008p.html

WLS-ADT

21,780円(税抜19,800円)

ネットワーク管理ソフトウェア

https://www.buffalo.jp/product/detail/wls-adt.html

関連ページ

静岡競輪場 公式サイト(外部サイト) (https://www.shizuoka38.jp/)

導入事例ページ(https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/leisure-shizuoka38.html)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.