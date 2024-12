「エルモ」と「クッキーモンスター」があなたの姿勢をサポート！『ふんばるず セサミストリート』が、12月27日(金)より全国のバラエティショップ・書店にて販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社バンダイナムコヌイ(本社:東京都台東区/代表取締役社長 春山ゆきお)は、株式会社ドリームズ(本社:東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)の『ふんばるず』とコラボした『ふんばるず セサミストリート』を2024年12月27日(金)より、全国のバラエティショップ・書店にて販売開始します。『ふんばるず セサミストリート』では、「エルモ」「クッキーモンスター」の2種類がラインナップ。『ふんばるず』は、机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。姿勢が良くなる秘密は、【ハートのクッション】。 ぬいぐるみの中に入っているハート型のクッションが、きれいな姿勢をキープさせ、ついつい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。仕事中や勉強中はもちろん、さまざまなシーンで姿勢をサポートしてくれます。

■「セサミストリート」のキャラクターたちが、『ふんばるず』になって登場!

世界中で大人気の「セサミストリート」と、“猫背”なあなたを支えるぬいぐるみ『ふんばるず』がコラボした、『ふんばるず セサミストリート』が新登場。1969年にアメリカで誕生し、何世代にもわたって多くの人々に愛され続けている「セサミストリート」。その中でも代表的なキャラクターである“エルモ”と“クッキーモンスター”がラインナップ。ポップでかわいらしいキャラクターたちが、あなたの姿勢をサポートします。

■『ふんばるず』とは

“あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず。”

『ふんばるず』は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。

机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。



ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、『ふんばるず』自身もちょっぴりねこぜ。

そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれます。

■シャキッとした背筋に早変わり!"猫背"なあなたを「セサミストリート」のキャラクターたちがサポート!

『ふんばるず』を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び、良い姿勢に。つい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。

■姿勢が良くなる秘密は、【ハートのクッション】 “猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ。

『ふんばるず』は、“猫背”なあなたを支える「こころ」を持っています。

ぬいぐるみの中には、ハート型のクッションが入っているので、長時間のデスクワークでつい前のめりになってしまう姿勢をしっかり支え、お仕事やお勉強中の疲れを軽減させてくれます。

■バッグに入れて、オフィスやお出かけ先でも大活躍!

トートバッグなどに入れて持ち運べるサイズなので、オフィスでのデスクワークはもちろん、お出かけ先でも「セサミストリート」の仲間たちと一緒。さまざまな場所で“猫背”なあなたをお助けします。仕事や勉強を頑張るあなたを支えてくれる、大切なパートナーになるでしょう。

■『ふんばるず セサミストリート』ラインナップ(全2種)

エルモクッキーモンスター

■『ふんばるず』のなかまたちがあなたの姿勢をサポート♪「Regularサイズ」「Bigサイズ」も好評発売中!

全12種類の「ふんばるず Regularサイズ」と、全4種類の「ふんばるず Bigサイズ」も発売中。

たくさんの動物たちの中から、お気に入りの「ふんばるず」が見つかるはず♪

■商品概要

商品名:『ふんばるず セサミストリート』(全2種)

価格:税抜き3,500円(税込み3,850円)

商品素材:本体…ポリエステル パッケージ…紙

商品サイズ:約 W125×H250×D140/mm

パッケージサイズ:約W100×H110×D80/mm

生産国:中国

※「ボクたち ねこぜな ふんばるず」は商標登録済です。

※2024年12月27日(金)より、一般発売予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

※権利表記:Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and

design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.

(C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

■『セサミストリート』とは

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

■『セサミストリート』公式ブランドサイトはこちら

https://www.sesamestreetjapan.org/

【ドリームズ オンラインショップにて、先行予約承り中!】

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/228910/235482/list.html

▼ドリームズオンラインショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/dreams6/funbarus_sesamestreet/

▼ドリームズオンラインショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/funbarus-sesamestreet.html

【ふんばるず セサミストリート 取り扱い店舗】

ハンズ、PLAZA、ヴィレッジヴァンガード、ドン・キホーテ、有隣堂、コーチャンフォーなど、全国のバラエティショップ・書店にて順次展開予定。

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

■バンダイナムコヌイ公式ECサイト「Shopぬい」

https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct564/

■『ふんばるず』公式ブランドサイトはこちら

https://www.dreams6.com/products/funbarus-warmer/



■『ふんばるず』公式SNSアカウントはこちら

・X(Twitter)>> https://twitter.com/Funbarus

・Instagram>> https://www.instagram.com/funbarus/

・LINE>>https://lin.ee/042Qc04

・Theards>>https://www.threads.net/@funbarus

■会社概要

会社名:株式会社ドリームズ

本社所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866