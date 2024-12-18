【千葉県佐倉市】故・高橋真琴先生を偲ぶ記帳台を佐倉市役所、佐倉市立美術館に設置（12／18～１／31）
佐倉市
2015年に開催した佐倉市立美術館企画展ポスター。現物を記帳台前で展示。
佐倉市立美術館の記帳台
記帳台１.佐倉市立美術館
佐倉市役所の記帳台
記帳台２.佐倉市役所
千葉県佐倉市 佐倉の魅力推進課
2015年に開催した佐倉市立美術館企画展ポスター。現物を記帳台前で展示。
2024年11月17日、佐倉親善大使である画家・高橋真琴先生がご逝去されました。
先生は、千葉県佐倉市に長年に亘りお住まいいただくとともに、佐倉市コミュニティバスのラッピングデザイン、市の各種イベントポスターのデザインを手掛けていただくほか、佐倉市立美術館が主催した企画展示などの多くの市の施策にご協力いただき、本市のPRや魅力の発信にご尽力くださいました。2018年4月からは「佐倉親善大使」としてご協力いただきました。
佐倉市への多大なる貢献に感謝の意を込めるとともに、陽気で気さくなお人柄で佐倉市民に親しまれた高橋真琴先生を偲び、下記のとおり市内2カ所に記帳台を設けます。
佐倉市立美術館の記帳台
記帳台１.佐倉市立美術館
◆期間：令和６年12月18日（水）～令和7年1月31日（金）
※予定変更の場合あり
※月曜、12/28～1/4休館
◆時間：午前10時～午後6時
※最終入館午後5時30分
◆場所：佐倉市立美術館1階ロビー（千葉県佐倉市新町210）
◆入館料：1階ロビー利用のみは無料
◆内容：記帳台、高橋真琴先生を偲ぶ作品
佐倉市役所の記帳台
記帳台２.佐倉市役所
◆期間：令和６年12月18日（水）～令和7年1月31日（金）
※予定変更の場合あり
◆時間：午前８時30分～午後5時
◆場所：佐倉市役所1階ロビー（千葉県佐倉市海隣寺町97）
◆入館料：無料
◆内容：記帳台、イベントポスター
＜佐倉親善大使・高橋真琴氏のご逝去に関する特設ページ＞
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/300/19911.html
【お問い合わせ先】
千葉県佐倉市 佐倉の魅力推進課
TEL：043-484-6541
メール：sakurapr@city.sakura.lg.jp