大人気絵本「Obey Me! 絵本　サタンの家出」通常版が12月18日から全国書店で発売決定！　本編の一部を特別にご紹介!!

株式会社A3

イケメン悪魔調教ゲーム『Obey Me!(おべいみー)』より「Obey Me! 絵本 サタンの家出」通常版が、2024年12月18日(水)から全国書店、海外書店(一部)で発売されることが決定しました!

「Obey Me! 絵本 サタンの家出」には4男のサタンをはじめ、イケメン悪魔7兄弟たち全員が登場。心がじんわり温かくなる優しい物語で、これからの季節にぴったりの一冊です。

また、日・英対訳でオリジナルストーリーを展開しており、今回の全国書店での発売とともに一部海外書店での取り扱いも。

今回、全国書店等での発売を記念して、本編の一部を特別にご紹介! 絵本のイラストを使用したグッズも発売中なので、あわせてご紹介します。

※通販サイト「eeo Store online」で受注販売を行っていた「有償特典付き」は受付終了しております。

▼グッズのご購入はこちらから!▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/84?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt786(https://eeo.today/store/101/title/84?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt786)

サタンが主人公の絵本、そのストーリーは…?

「Obey Me! 絵本 サタンの家出」は、怒りを象徴する4男のサタンが主人公。悪魔の兄弟たちと住んでいた彼でしたが、ある日この世のすべてに怒り狂い、思わず家を飛び出してしまいます。みんなと離れて、大好きなネコと一緒に大好きな本を読む満ち足りた生活をしているはずなのに、何かが足りない気がして……?

一緒にいるのが当たり前になっている家族や親しい人の大切さに、きっとあなたも気付くはず。個性豊かな7兄弟の魅力がぎゅっと詰まった、心温まるハートフルストーリーです!

「Obey Me! 絵本 サタンの家出」通常版 商品情報

発売日:2024年12月18日(水)

定価:3,168円(税込)

販売場所:全国書店、海外書店(一部)、ネット書店ほか

※販売場所の詳細は「Obey Me! 絵本 サタンの家出」の公式サイト(https://eeo.today/pr/obeyme-ehon/)でご確認ください。

※Amazonでは、有償特典(シール)付きが販売中です。

シール2.付き版

特典シール付き Obey Me! 絵本 サタンの家出(Obey Me! Picture book Satan ran away from home)

価格:3,696円(税込)

※eeo Store online、Animate International・USA Animate Online Shopほかにて受注販売を行っていたシール1.付き版、シール3.付き版につきましては、受付終了いたしました。

絵本のイラスト&等身描き下ろしイラストを使用したグッズは好評発売中!

【描き下ろしイラスト使用グッズ】

・缶バッジ(全7種) ※ブラインド

・アクリルカード(全7種) ※ブラインド

・アクリルスタンド(全7種)

・キャンバスボード(全1種)

【絵本イラスト使用グッズ】

・缶バッジ(全7種) ※ブラインド

・キャンバスボードミニ(全7種) ※ブラインド

・アクリルスタンドプレート(全7種)

・キャラブックスタンド(全1種)

▼グッズのご購入はこちらから!▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/84?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt786(https://eeo.today/store/101/title/84?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt786)

◆『Obey Me!』とは?

2019年に英語版、2020年に日本語版をリリースし、「全世界で800万ダウンロードを突破」したエヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社の大人気モバイル乙女ゲーム『Obey Me!』。

本作は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲームです。

プレイヤーは、危険で魅力的な7人の悪魔兄弟たちとチャットや電話でコミュニケーションをとったり、アルバイトをしたり、魔界でのリアルな学生生活を思いっきり楽しむことができます。悪魔たちとどんなコミュニケーションをとるか? プレイヤーの選択次第で物語はさらにエキサイティングな結末に!

2023年4月には最新作『Obey Me! Nightbringer』の配信も始まり、現在も熱烈なファンを獲得し続けている人気コンテンツです。

(C) 2019‐2024 Obey Me! Official. All rights reserved.

株式会社A3

【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

推し活最新情報(OSHI+):https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus