VANS × ELLEGARDEN 日本を代表するロックバンド「ELLEGARDEN」との注目のコラボレートコレクション

VFジャパン株式会社

URL : https://www.vans.co.jp/ellegarden.html

アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS (ヴァンズ) は、日本を代表するロックバンド「ELLEGARDEN(エルレガーデン)」とのコラボレートコレクション「VANS × ELLEGARDEN」を2024年12月25日(水)より販売いたします。

今回のコレクションでは「SK8-HI」、「OLD SKOOL」、「SLIP-ON」をベースにした3つのフットウェアとアパレルがラインアップ。

SK8-HIは定番カラーをベースに、ELLEGARDENをイメージしたブラックとレッドのカラーでカスタマイズ。OLD SKOOLはサイドパネルにVANS伝統のフレイムパターンとELLEGARDENロゴを掛け合わせ、ヒールカウンターにもバンドロゴをあしらいました。SLIP-ONは2022年にリリースされた6thアルバム 『The End of Yesterday』のジャケットデザインを左右のアッパーで1枚絵となるように大胆にプリントしました。また、全モデル共通で、レッド&ブラックのヒールパッチでバンドのイメージカラーを表現しています。

アパレルでは、ELLEGARDENが2023年に開催した『Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023』のバンドTシャツのデザインを踏襲し、海賊船の帆にVANSのロゴを、海賊のバンダナにはVANSのアイコンパターンであるチェッカーボードを落とし込みました。

フットウェア、アパレルともに、ファン垂涎のコラボレートコレクションが完成しました。

なお、ABC-MART GRANDSTAGEの特設ページ(https://gs.abc-mart.net/feature/26478/)では、ボーカル/ギターの細美武士氏のインタビューも掲載しています。

本コレクションは、ABC-MART GRAND STAGE一部店舗、ABC-MART公式オンラインストアなどで展開されます。

VANS × ELLEGARDEN LINE-UP

SK8-HI

(BLK/WHT/RD)

品番: V38CF ELLE

販売価格:\12,100 (税込)

OLD SKOOL

(BLACK/FLAME)

品番: V36CF ELLE

販売価格:\11,000(税込)

SLIP-ON

(BLACK/RED)

品番: V98CF ELLE

販売価格:\9,900(税込)

PIRATES OTW TEE

(WHITE)

品番: 124C1010959

販売価格:\4,950 (税込)

PIRATES OTW TEE

(BLACK)

品番:124C1010959

販売価格:\4,950 (税込)

■取扱店舗情報

ABC-MART GRAND STAGE 一部店舗

ABC-MART 新宿本店・渋谷神南店

ABC-MART SPORTS イオンモール橿原・イオンモール名取店

ABC-MART公式オンラインストア https://www.abc-mart.net/shop/

※展開店舗詳細は、ABC-MART GRAND STAGEの特設ページをご覧ください。

https://gs.abc-mart.net/feature/26478/

■About ELLEGARDEN

1998年結成。細美武士(Vo&Gt)、生形真一(Gt)、高田雄一(Ba)、高橋宏貴(Dr)の4人組ロックバンド。2001年に1st EP 『ELLEGARDEN』でインディーズデビュー。インディーズバンドとして史上4組目のオリコンチャート1位を獲得するなど、人気絶頂の中2008年に活動休止を発表。それぞれ10年間の音楽活動を経て、2018年に活動を再開した。2022年12月には16年ぶりの6thフルアルバム”The End of Yesterday”をリリースし、2023年3月からは全国36公演の"The End of Yesterday Tour 2023"、夏にはZOZOマリンスタジアムを含む全国5公演の大規模ツアー”Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023”を開催し、10万人を動員するなど大成功を収めた。

Official Site: https://ellegarden.jp/

X: https://twitter.com/ELLEGARDEN_OFCL

Instagram: https://www.instagram.com/ellegarden_official/

YouTube: https://youtube.com/@ELLEGARDEN_OFFICIAL

■About VANS

VF CORPORATION (NYSE: VFC) のブランドである VANS(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。VANS(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「OFF THE WALL」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「VANS PIPE MASTERS」やVANS のカルチャーハブおよびライブハウスである「HOUSE OF VANS」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

VANS, “OFF THE WALL” SINCE ’66

https://www.vans.co.jp/(https://www.vans.co.jp/)

Instagram: @vansjapan

#offthewall