第五人格FanMeeting＆秋季IJL決勝戦「MerryStarryChristmas～月の河マーケット～」ついに開催まであと2日！直前復習シリーズ連載第3弾クリスマスマーケットを彩るブースを紹介！
株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳、以下ブシロードムーブ）は、当社が運営を担当する『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』の情報を公開することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。
今回のイベントは何といってもクリスマスマーケット！第五人格公式や企業、インフルエンサーが運営する特別なクリスマス企画をしっかり楽しみましょう！
企業のコラボブースでは物販や体験を提供！とてもお得な企画や特別なグッズが手に入るかも…？
・C01…コンテンツシード
・C02…フロンティアワークス
・C03…ワンダーシェア―ソフトウェア
・C04…エポスカード
・C05…灯白社
またストリーマー達のブースも要チェック！物販の他にもワークショップやミニゲームなど様々な体験ができますよ！
・B01…ピアソン唯のん/ミニゲーム
・B02…PSTR りょがしゅーたごずむ
・B03…アリスムカイデ・じょん・＃Bkawa
・B04…秋吉とキンクマ(烏間ル)
・B05…にゅるＤ二期生ブース
・B06…クリスマスワークショップ
・B07…サンタさんのお部屋
クリスマスマーケットの雰囲気を存分に楽しんでくださいね！チケットはイープラスで一般発売中！（売り切れの場合は販売終了となります）ぜひみなさんも会場で体感して楽しんでみてくださいね！
https://eplus.jp/identityv/
【イベント概要】
■イベント名
第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」
■主催
NetEase Games
■開催日程
2024年12月20日(金)～2024年12月22日(日)
開場10：00／開演13：00／終演22：00まで予定
■会場
幕張メッセ・展示ホール11
■チケット
https://eplus.jp/identityv/
全席指定4,000円 ※前売りのみ、当日会場での販売はなし
※一般発売は当日13時まで購入可能。
※完売の場合は販売終了となります。
■運営
ブシロードムーブほか
■当イベントの問い合わせ先
identityv-event@bushiroad.com
【Identity V第五人格概要】
■名称
IdentityV 第五人格
■公式HP
https://www.identityvgame.com/jp/
■公式X
https://x.com/IdentityVJP
■公式Discord
http://discord.gg/ldentityvjp
■IdentityＶ 第五人格eスポーツ事務所公式X
https://x.com/IdentityVChamp
■チャージセンター
http://bit.ly/3EODNic
■ジャンル
非対称対戦型マルチプレイゲーム
■価格
基本無料（アイテム課金制）
■必須環境
iOS版：ios 10.0以降
GooglePlay版：android 4.3以降
■ダウンロード
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.idv.googleplay
App Store：https://apps.apple.com/us/app/identity-v/id1347780764?mt=8
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