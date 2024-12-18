第五人格FanMeeting＆秋季IJL決勝戦「MerryStarryChristmas～月の河マーケット～」ついに開催まであと2日！直前復習シリーズ連載第3弾クリスマスマーケットを彩るブースを紹介！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳、以下ブシロードムーブ）は、当社が運営を担当する『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』の情報を公開することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。



今回のイベントは何といってもクリスマスマーケット！第五人格公式や企業、インフルエンサーが運営する特別なクリスマス企画をしっかり楽しみましょう！






企業のコラボブースでは物販や体験を提供！とてもお得な企画や特別なグッズが手に入るかも…？


・C01…コンテンツシード


・C02…フロンティアワークス


・C03…ワンダーシェア―ソフトウェア


・C04…エポスカード


・C05…灯白社



またストリーマー達のブースも要チェック！物販の他にもワークショップやミニゲームなど様々な体験ができますよ！


・B01…ピアソン唯のん/ミニゲーム


・B02…PSTR りょがしゅーたごずむ


・B03…アリスムカイデ・じょん・＃Bkawa


・B04…秋吉とキンクマ(烏間ル)


・B05…にゅるＤ二期生ブース


・B06…クリスマスワークショップ


・B07…サンタさんのお部屋




クリスマスマーケットの雰囲気を存分に楽しんでくださいね！チケットはイープラスで一般発売中！（売り切れの場合は販売終了となります）ぜひみなさんも会場で体感して楽しんでみてくださいね！


https://eplus.jp/identityv/



【イベント概要】




■イベント名


第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」



■主催


NetEase Games



■開催日程


2024年12月20日(金)～2024年12月22日(日)


開場10：00／開演13：00／終演22：00まで予定



■会場


幕張メッセ・展示ホール11



■チケット


https://eplus.jp/identityv/


全席指定4,000円　※前売りのみ、当日会場での販売はなし


※一般発売は当日13時まで購入可能。


※完売の場合は販売終了となります。



■運営


　ブシロードムーブほか



■当イベントの問い合わせ先


identityv-event@bushiroad.com



【Identity V第五人格概要】


■名称


IdentityV 第五人格



■公式HP


https://www.identityvgame.com/jp/



■公式X


　https://x.com/IdentityVJP



■公式Discord


http://discord.gg/ldentityvjp



■IdentityＶ 第五人格eスポーツ事務所公式X


https://x.com/IdentityVChamp



■チャージセンター


http://bit.ly/3EODNic



■ジャンル


非対称対戦型マルチプレイゲーム



■価格


基本無料（アイテム課金制）



■必須環境


iOS版：ios 10.0以降


GooglePlay版：android 4.3以降



■ダウンロード


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.idv.googleplay


App Store：https://apps.apple.com/us/app/identity-v/id1347780764?mt=8



(C)2020 NetEaseInc.