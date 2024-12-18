HOLIDAY GIFT COLLECTION この冬Firsthandがおすすめするギフトをピックアップ！
株式会社デイトナ・インターナショナルが運営するサステナブル・ファッション・アートをテーマとしたコンセプトブランド「Firsthand (ファーストハンド)」は、『HOLIDAY GIFT COLLECTION この冬Firsthandがおすすめするギフトをピックアップ！』と題したWEBコンテンツを公開しました。 FirsthandオリジナルアイテムからGANNI (ガニー) やBASICKS (ベイシックス)などのセレクトブランドアイテムなど、ギフトにぴったりなアイテムをご紹介します。
■URL : https://www.daytona-park.com/feature/894654?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1217_FH_XMAS&utm_content=P(https://www.daytona-park.com/feature/894654?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1217_FH_XMAS&utm_content=P)
- ラインナップ
FirsthandオリジナルアイテムからGANNI (ガニー) やBASICKS (ベイシックス)などのセレクトブランドアイテムなど、 街が華やぐホリデーシーズンに気分が高まるギフトにぴったりなアイテムをご紹介します。
ribbon velor choker \4,994
ribbon bead necklace \4,994
pearl flower necklace \4,400
ribbon earrings \4,400
beaded flower necklace \4,994
beaded flower earrings \4,994
beaded pearl necklace \4,994
ブランド : Firsthand
ear muffler cap \9,900
hand knit beanie \8,998
ブランド : Firsthand
ribbon knit muffler \6,996
ribbon arm warmers \4,994
ribbon knit cap \5,995
ブランド : Firsthand
TRANSPORT \52,800
Beaufort \58,300
ブランド : barbour
( Firsthand別注アイテム)
QUILT BLOUSON \41,800
BACIS LOGO CREW SWEAT \6,930
2WAY Leather Shoulder Bag \13,970
Leather Crossbody Bag \9,900
ブランド : Firsthand
side ribbon bag \6,930
boston bag \6,930
triangle tote \9,900
one handle bag \6,930
ブランド : Firsthand
NARROW SCARF \19,800
EYELETS BOW BALLERINA \58,300
ブランド : GANNI
Heart Cloche Backet Hat \16,500
Jaqguard Hair Band \8,800
Heart Key Ring \7,700
Heart Carabiner GOLD \7,480
Heart Carabiner SILVER \6,270
ブランド : BASICKS
※全て税込価格
- 公開について
公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」(https://www.daytona-park.com/)
WEBコンテンツページURL : https://www.daytona-park.com/feature/894654?
Firsthand (ファーストハンド)について
株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトブランドです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。
OFFICIAL WEB SITE：https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html
Instagram アカウント：https://www.instagram.com/firsthand__official/
取り扱いブランド : Firsthand (ファーストハンド) / CFCL (シーエフシーエル) /GANNI (ガニー) / the garment (ザ ガーメント) / VIVIANO (ヴィヴィアーノ) / BASICKS (ベイシックス) / BASERANGE (ベースレンジ) etc …
- デイトナ・インターナショナルについて
1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。
コーポレートサイト (https://daytonajp.com/ )
https://prtimes.jp/a/?f=d2246-590-300267103cef3967ad668df748545443.pdf