HOLIDAY GIFT COLLECTION この冬Firsthandがおすすめするギフトをピックアップ！

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株式会社デイトナ・インターナショナル


株式会社デイトナ・インターナショナルが運営するサステナブル・ファッション・アートをテーマとしたコンセプトブランド「Firsthand (ファーストハンド)」は、『HOLIDAY GIFT COLLECTION この冬Firsthandがおすすめするギフトをピックアップ！』と題したWEBコンテンツを公開しました。 FirsthandオリジナルアイテムからGANNI (ガニー) やBASICKS (ベイシックス)などのセレクトブランドアイテムなど、ギフトにぴったりなアイテムをご紹介します。



■URL : https://www.daytona-park.com/feature/894654?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1217_FH_XMAS&utm_content=P(https://www.daytona-park.com/feature/894654?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1217_FH_XMAS&utm_content=P)



- ラインナップ

FirsthandオリジナルアイテムからGANNI (ガニー) やBASICKS (ベイシックス)などのセレクトブランドアイテムなど、 街が華やぐホリデーシーズンに気分が高まるギフトにぴったりなアイテムをご紹介します。




ribbon velor choker \4,994


ribbon bead necklace \4,994


pearl flower necklace \4,400


ribbon earrings \4,400


beaded flower necklace \4,994


beaded flower earrings \4,994


beaded pearl necklace \4,994


ブランド : Firsthand




ear muffler cap \9,900


hand knit beanie \8,998


ブランド : Firsthand




ribbon knit muffler \6,996


ribbon arm warmers \4,994


ribbon knit cap \5,995


ブランド : Firsthand




TRANSPORT \52,800


Beaufort \58,300


ブランド : barbour


( Firsthand別注アイテム)




QUILT BLOUSON \41,800


BACIS LOGO CREW SWEAT \6,930


2WAY Leather Shoulder Bag \13,970


Leather Crossbody Bag \9,900


ブランド : Firsthand




side ribbon bag \6,930


boston bag \6,930


triangle tote \9,900


one handle bag \6,930


ブランド : Firsthand




NARROW SCARF \19,800


EYELETS BOW BALLERINA \58,300


ブランド : GANNI




Heart Cloche Backet Hat \16,500


Jaqguard Hair Band \8,800


Heart Key Ring \7,700


Heart Carabiner GOLD \7,480


Heart Carabiner SILVER \6,270


ブランド : BASICKS


※全て税込価格



- 公開について

公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」(https://www.daytona-park.com/)


WEBコンテンツページURL : https://www.daytona-park.com/feature/894654?


Firsthand (ファーストハンド)について




株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトブランドです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。



OFFICIAL WEB SITE：https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html
Instagram アカウント：https://www.instagram.com/firsthand__official/



取り扱いブランド : Firsthand (ファーストハンド) / CFCL (シーエフシーエル) /GANNI (ガニー) / the garment (ザ ガーメント) / VIVIANO (ヴィヴィアーノ) / BASICKS (ベイシックス) / BASERANGE (ベースレンジ) etc …



- デイトナ・インターナショナルについて



1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。
コーポレートサイト (https://daytonajp.com/ )


https://prtimes.jp/a/?f=d2246-590-300267103cef3967ad668df748545443.pdf