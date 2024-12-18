【ドーミーイン×共立リゾート】Dormy′s会員100万人突破記念　冬の大感謝祭キャンペーンを開催

株式会社 共立メンテナンス

全国にビジネスホテル「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、ホテル公式サイトにて対象プランをご予約いただいた方へ、ｄポイント3倍進呈、さらに抽選で無料宿泊券などが当たる「Dormy's会員100万人突破記念 冬の大感謝祭キャンペーン」を2025年1月6日（月）より開始いたします。

冬の大感謝祭キャンペーンサイト：https://dormy-hotels.com/information/winter_campaign(https://dormy-hotels.com/information/winter_campaign?utm_source=20241218_release_prtimes_winter&utm_medium=20241218_release_prtimes_winter&utm_campaign=20241218_release_prtimes_winter)

本キャンペーンは、2025年1月6日（月）～3月31日（月）までの期間中、冬の大感謝祭の対象プランにてご宿泊いただいた方へ、ｄポイント3倍進呈、さらに豪華賞品が当たる大抽選会も実施いたします。ぜひこの機会に素敵な冬の思い出をつくりませんか。

※【冬の大感謝祭対象プラン！公式サイト限定】とついたプランでのご宿泊が対象になります。

※ホテル公式サイトからのご予約は「Dormy's」の会員登録が必要となります

※「Dormy's」とは：ホテル公式予約サイトをご利用の場合、特典やスタンプが貯まるメンバーシッププログラム

詳しくはこちら：https://www.kyoritsumembers.com/info/about(https://www.kyoritsumembers.com/info/about?utm_source=20241218_release_prtimes_dormys&utm_medium=20241218_release_prtimes_dormys&utm_campaign=20241218_release_prtimes_dormys)

【期間中対象プランのご宿泊でお得な2つの特典】

１. ｄポイント3倍進呈

通常100円(税抜)＝1ポイントのところが3ポイント進呈！

２. オリジナルスマホ壁紙プレゼント

対象プランでご宿泊いただいた方へ、本キャンペーン限定のドーミーいんこ壁紙をプレゼント！

※チェックイン時にお渡しするカードのQRコードからダウンロードが可能です。

【泊まれば泊まるほど当選確率UPの大抽選会！】

チェックイン時にお渡しするカードから必要事項を記入のうえご応募いただけます。

計115名様に下記記載の豪華なプレゼントが当たります。

※ご予約1件につき1回の応募が可能

［無料宿泊券］

ドーミーインor共立リゾート無料宿泊券 100組200名様

※当選時に選択いただけます

［DOMINISTYLE サイト公開記念 オリジナルレアグッズ］

・サウナストーン 5名様

・時計 5名様

・ぬいぐるみハット 5名様

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/314_1_d900fc911b3558d20d5a601a27094065.jpg ]

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは1979 年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。今後も食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp(https://www.kyoritsugroup.co.jp?utm_source=20241218_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20241218_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20241218_release_prtimes_kyoritsu)

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などのブランドを展開。国内95棟、海外2棟、計97棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20241218_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20241218_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20241218_release_prtimes_dormyinn)

＜共立リゾートとは＞

共立メンテナンスの運営するリゾートホテル事業。絶景を愉しむ「ラビスタ」シリーズやペットとの滞在を愉しむ「ルシアン」シリーズ、個性豊かな「和の湯宿」など、上質でありながら肩の凝らないおもてなしが味わえるリゾートホテル・癒しの湯宿。全国に42棟展開。

https://dormy-hotels.com/resort/(https://dormy-hotels.com/resort/?utm_source=20241218_release_prtimes_resort&utm_medium=20241218_release_prtimes_resort&utm_campaign=20241218_release_prtimes_resort)

■冬の大感謝祭キャンペーンに関して

https://dormy-hotels.com/information/winter_campaign(https://dormy-hotels.com/information/winter_campaign?utm_source=20241218_release_prtimes_winter&utm_medium=20241218_release_prtimes_winter&utm_campaign=20241218_release_prtimes_winter)

■画像提供

本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。

ご自由にお使いください。

https://kyoritsu-cierto.jp/gl/xy005rptsl/ （ダウンロード期限：2025年3月31日）