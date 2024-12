【ラグナロクオリジン】新たな力が解き放たれる！新3次職「修羅」「ロイヤルガード」の実装決定！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社ガンホーのスマートフォン向けMMORPG『ラグナロクオリジン(通称、ラグオリ)』にて、2024年12月19日(木)に新たな「3次職」を実装することが決定いたしました。

▶▶『ラグナロクオリジン』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20241218raopt01

3次職「修羅」3次職「ロイヤルガード」

https://ragnarokorigin.gungho.jp/news/article-54283231

今回、実装するのは「修羅」と「ロイヤルガード」の2種類です。「3次職」に転職すると解放される「進化の星図」や「エナジーマトリクス」を利用して、ご自身のキャラクターをより強力に育成しましょう。

ユーザーの皆様に「3次職」をよりお楽しみいただくため、2024年12月19日(木)からの5日間、ゲームにログインした方に多種多様な豪華アイテムをプレゼントいたします。「自由転職チケット」や「職業専用の石板セレクトボックス」などの転職サポートアイテムやキャラクターの強化アイテムをはじめ、さまざまなアイテムがラインナップします。ぜひ毎日ログインして、「3次職」への転職にお役立てください。

※配布時点でキャラクター作成済みの方が対象です。

※アイテムの受け取りには期限があります。

新たな「3次職」実装まで間もなくです。どうぞご期待ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1849_1_7ff639f7f7361ad91c1bfd2e7286e8c8.jpg ]

修羅&ロイヤルガード実装記念 リポストキャンペーン

修羅&ロイヤルガード実装記念 リポストキャンペーン

https://ragnarokorigin.gungho.jp/news/article-73025431

「3次職」実装を記念して、Xにてキャンペーンを実施します。『ラグオリ』公式Xアカウント(@ragori_jp)をフォローし、「#ラグオリ」 「#3次職RPCP」 の2つのハッシュタグが入ったポストをリポストしてください。抽選でギフトカード(5,000円分)を5名様にプレゼントします。

たくさんのご参加をお待ちしております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1849_2_20db81a81e608b059aa145390f222e3e.jpg ]

▶▶『ラグナロクオリジン』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20241218raopt01

『ラグナロクオリジン』とは

『ラグナロクオンライン(通称、RO)』の特徴であるポップなキャラクターと、職業・ステータス・スキル・装備の各要素を組み合わせて自分だけのスタイルで戦う「圧倒的な自由度」は本作でも健在。

MMORPGの金字塔として今なお愛される既存の世界設定をベースとしながらも新たな解釈を加えたストーリーが展開され、シリーズのファンはもちろん、これまで『RO』を知らなかった方もゼロから楽しめるMMORPGです。

ロゴ

大勢のプレイヤーと常に"一つの世界"を共有するなかで、仲間と出会い、ともに戦い、自分だけの物語が紡がれるような自分だけの物語が紡がれていく『ラグナロクオリジン』ならではのゲーム体験をお楽しみいただけます。

『ラグナロクオリジン』基本情報

タイトル:ラグナロクオリジン

ジャンル:MMORPG

価格 :基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

対応機種:iOS 13.0以降、Android 6.0以降

※必要RAM:4GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

配信開始日:2021年6月28日(月)

アプリアイコン

コピーライト表記 :

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。