＜「LOVE HAS NO LIMIT」CSRプロジェクト＞ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＆ローソン難病と闘う子どもたちにクリスマス・プレゼントを～子どもたちが夢と希望をもって生きる社会を目指して～

合同会社ユー・エス・ジェイユニバーサル・スタジオ・ジャパン&ローソン難病と闘う子どもたちにクリスマス・プレゼントを

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(運営:合同会社ユー・エス・ジェイ)ではパーク開業以来、これまで150名以上の難病と闘う子どもたちをパークへ招待するなど、子どもたちの笑顔につながる活動を推進してまいりました。2024年度もクルーが一丸となってサポートし、28名の子どもたちに笑顔でパークをお楽しみ頂きました。そして本日2024年12月18日(水)、コーポレート・マーケティング・パートナーの株式会社ローソン(以下、「ローソン」)と協同で、東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)小児医療センターへ訪問し、入院中の子どもたちへひと足早く、クリスマス・プレゼントを届けました。

クリスマス病院訪問は、長い入院生活の中で少しでも子どもたちに笑顔になっていただきたいという、当社とローソンの共通の想いから、2021年より毎年実施してきた活動です。今回は、次代を担う子どもたちを育くんでいくため子どもの体と心の病気の治療を総合的に行う、東大病院小児医療センターの協力を得て、本イベントの実施に至りました。

訪問当日、何も知らされていない子どもたちを前に、セサミストリートのエルモとクッキーモンスターがサプライズ登場!早速クリスマス・プレゼントが手渡されると、子どもたちからはとびきりの笑顔があふれたほか、東大病院で小児医療に携わる水野雄太先生も、この日のために練習を積んだ“ジャグリング”を披露。「わくわくした!」「先生のジャグリングすごかった~」など、普段とは違う水野先生の姿に、集まった子どもたちから歓声があがりました。またローソンからは、一部の店舗で導入している“クレーンゲーム”機をこの日限定で会場へ特別設置するクリスマス・プレゼントが! この日初めて“クレーンゲーム”にチャレンジする子どもたちが多く、ドキドキしながら、ご家族とともに大いに楽しんでいただくなど、心温まるにぎやかな一日となりました。

■開催概要

名 称 : ユニバーサル・スタジオ・ジャパン&ローソン クリスマス病院訪問

日 時 : 2024 年 12 月18日(水)

会 場 : 東京大学医学部附属病院 小児医療センター

プログラム: 入院中の子どもたちへのグリーティング、クリスマス・プレゼント贈呈

東大病院・水野先生による“ジャグリング”パフォーマンス

特別設置“クレーンゲーム”のレクリエーション

■ジャグリングを披露した先生よりコメント

東京大学医学部附属病院 小児医療センター

水野 雄太 先生

小児病棟では、季節ごとに子どもたちのためのイベントを企画していますが、イベントが近づくにつれてみんなワクワクと心待ちにしてくれますし、入院生活における日々の活力にもなります。これまで、私自身もお子さん向けにパフォーマンスを行ってきましたが、今回もエンターテイメントの力で子どもたちが笑顔になれる素敵な企画だと思い、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、そしてローソンとご一緒できる日を楽しみにしてきました。

普段は明るい笑顔を見せてくれる子どもたちですが、一方で治療の兼ね合いで我慢をお願いする場面も多いのが現状です。だからこそ、心一杯にみんなで楽しんでもらえる機会を作り、このようなイベントを通じて「入院していても自分らしく、楽しい時間を送ることができる」という気持ちを、子どもたちやご家族の皆さまに抱いてほしいと思います。

水野 雄太 先生

つらい治療や検査があったり、薬の服用やリハビリに取り組んだりと、日々頑張っている子どもたちですが、エンターテイメントの活用で、さらに笑顔に、毎日を前向きに過ごしてもらえると信じています。子どもたちの前向きな姿をご家族の皆さまがご覧になることで周囲もハッピーになり、それを見た子どもたちもよりハッピーになるという、ポジティブな循環を生まれると思っています。

ユー・エス・ジェイでは難病と闘う子どもたちを継続的にサポートしており、今後はクリスマスを前に、大阪市立総合医療センターへのプレゼント寄贈も予定しています。当社はCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」のもと、パークの中だけに留まらず、未来の社会を担うすべての子どもたちに「超元気」を届けていきたいと考えています。これからも、子どもたちが夢と希望をもって生きる社会を目指して、一人でも多くの皆さまへ勇気を持っていただけるよう様々な活動を続けてまいります。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRプロジェクト「LOVE HAS NO LIMIT」について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」に刷新し、新プロジェクトを推進しています。すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE(愛)」という言葉に込めて、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、パークの中に留まらず社会全体に未来に向けて前進する“目覚め”を提供し、刺激的なスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由(パーパス)だと考えています。このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指してまいります。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

