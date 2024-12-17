DOPPELGANGER 棚づくりコンテスト開催
ビーズ株式会社
詳しくは下記を御覧ください。
https://www.doppelganger.jp/product/funiturecampaign_2/
＜応募方法＞
スチールラックブラケットセット DDS638-BKを使用して作った棚の画像を
ハッシュタグ［＃棚コン］を付けてXもしくはインスタグラムに投稿してください。
＜優秀賞 1名様＞
ライダーズギアハンガー DDS501-BK
https://www.doppelganger.jp/product/dds501-bk/
＜ユニーク賞 1名様＞
ガレージワンポールラック2 DDS635-BK
https://www.doppelganger.jp/product/dds635-bk/
＜特別賞 1名＞
下記のどちらか一つ
木製ヘルメットスタンド DDS636-NA
https://www.doppelganger.jp/product/dds636-na/
もしくは
ダイヤルロック結束バンド DKL590-DP
https://www.doppelganger.jp/product/dkl590-dp/
締め切り：2025年 1月31日 金曜日