DOPPELGANGER　棚づくりコンテスト開催

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ビーズ株式会社


詳しくは下記を御覧ください。


https://www.doppelganger.jp/product/funiturecampaign_2/



＜応募方法＞


スチールラックブラケットセット　DDS638-BKを使用して作った棚の画像を


ハッシュタグ［＃棚コン］を付けてXもしくはインスタグラムに投稿してください。



＜優秀賞　1名様＞


ライダーズギアハンガー 　DDS501-BK


https://www.doppelganger.jp/product/dds501-bk/


＜ユニーク賞　1名様＞


ガレージワンポールラック2　DDS635-BK


https://www.doppelganger.jp/product/dds635-bk/


＜特別賞　1名＞


下記のどちらか一つ


木製ヘルメットスタンド　DDS636-NA


https://www.doppelganger.jp/product/dds636-na/


もしくは


ダイヤルロック結束バンド DKL590-DP


https://www.doppelganger.jp/product/dkl590-dp/



締め切り：2025年 1月31日 金曜日