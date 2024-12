【狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF】賢狼ホロの大好物″リンゴ″と″お酒″が夢のコラボ！「ホロのりんご蜂蜜酒」期間限定発売！！

天鷹酒造株式会社

天鷹酒造株式会社(本社:栃木県大田原市、代表取締役社長:尾崎宗範)は、支倉凍砂氏によるライトノベルを原作とした作品のTVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」とコラボし、同作品の世界観になぞらえた商品「ホロのりんご蜂蜜酒」を12月18日(水)15時より、天鷹酒造公式オンラインショップにて日本国内一斉発売をいたします。

コラボのきっかけ

本作のヒロインである賢狼「ホロ」は甘党で大のリンゴ好きであり、また酒豪でもあるため、リンゴと蜂蜜を使ったお酒を公式から発売したい!という企画が生まれ、アニメ作品やVTuberの方々とコラボ経験がある天鷹酒造にお声をいただいたのがきっかけでした。

天鷹酒造は2000年初頭から蜂蜜酒(ミード)の研究開発をはじめ、日本酒蔵が造る「ジャパニーズ・ミード」として2015年から販売を開始、2019年に米国で世界最大級のミードコンテスト「Mazer Cup International Mead Competition 2019」にて、日本産ミードとして初のメダルを受賞した実績があります。その後も2022年に部門別ゴールドメダルを、2023年には全32部門のゴールドメダル酒の頂点である最高位「Best of Show Mead」を日本産ミードとして初めて受賞するという快挙を成し遂げ、今日のジャパニーズ・ミードの発展に寄与してきました。

また、広く知られたアニメ作品とのコラボや「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する人気VTuberとのコラボを実施し、オリジナル商品を発売するなど、これまでになかった世界への日本酒の発信にも積極的に取り組んできました。

2024年4月にTVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」が放映され、15年ぶりとなるTVアニメにファンの間で話題となりました。それをきっかけに、本作品の世界観を踏襲したリンゴと蜂蜜のお酒をつくるべく、蜂蜜酒を製造・販売している天鷹酒造に声がかかり今回のコラボが実現しました。

◆商品紹介

『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロのりんご蜂蜜酒

品目:その他の醸造酒

容量:720ml

アルコール分:9度

原材料:リンゴ果汁、蜂蜜(国産)

価格:5,500円(税抜)

受付期間:2024年12月18日(水)15:00 ~ 2025年1月21日(火)11:59まで

※2025年1月15日(水)から順次発送。2025年3月31日(月)までにお届け予定です。

※購入上限として、お一人につき「3本まで」とさせていただきます。

※コラボオリジナル化粧箱付き。

▼購入ページ

https://tentaka.com/products/245

◆おすすめの飲み方

キンキンに冷やしても、ホットにしても美味しくお飲みいただけます。ストレート、ロック、炭酸割り、お湯割り、どの方法でもお楽しみいただけます。または、バニラアイスなどにかけてお召し上がりください。

※写真はイメージです。◆こだわり

栃木県産リンゴ果汁と味わい深さのある国産百花蜜を使い、リンゴの酸味と蜂蜜の上品な甘みの両方の風味が残るように丁寧に仕込みました。口に含んだ瞬間にまずリンゴの香りが鼻を抜け、次に蜂蜜の優しい香りと甘みがふんわり広がり、飲んだ後はリンゴの酸味でキュッと引き締めてくれる後味となる、上品さと優雅さを感じられるお酒に仕上げました。

TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』

国産のリンゴ果汁と蜂蜜酒を使用。

2025年で誕生20周年を迎え、原作であるライトノベルがシリーズ累計発行部数500万部を記録している人気作品。2024年4月に新規TVアニメが放映されたことでファンの間で再び話題となった。

- 作品紹介2005年に行われた第12回電撃小説大賞の銀賞受賞でデビューを果たした、支倉凍砂氏によるライトノベルを原作とした作品。TVアニメの他にも同ライトノベルを原作とした漫画・テレビゲーム・ラジオドラマなどが制作されている。行商人である「ロレンス」と狼の化身である賢狼「ホロ」の2人が、道中で起こる様々な事件を解決しながら「ホロ」の故郷であるヨイツの森を目指す旅を描いたファンタジー物語。- TVアニメ2008年に「狼と香辛料」のTVアニメが全13話、その後2009年に「狼と香辛料II」が放映。2024年4月から新たに「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」が放映された。- 「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」TVアニメ第2期製作決定2024年9月にX公式アカウントにて「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」第2期の製作決定が発表された。

若き行商人クラフト・ロレンスは、荷馬車を引く一頭の馬を相棒に、街から街へと商品を売り歩く日々を送っていた。



ある日、黄金色の麦畑が広がる小さな村を訪れた彼は、耳と尻尾を有する美しい少女と出会う。



「わっちの名前はホロ」



自身を“賢狼”と呼ぶホロは、豊穣を司る狼の化身だった――。



彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、

ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。



だが行商人の旅には思いがけない波乱がつきもので……。

孤独だった行商人と、孤独だった狼の化身を乗せた馬車が、今、騒がしく走り始める。

※引用:「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」公式HP https://spice-and-wolf.com/

蜂蜜酒とは?

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PUPnNDgRtzo ]14,000年以上の歴史を持つ「ミード(Mead)」。

西洋では神話や歴史物語、詩などにも登場する伝統的なお酒であり、正確には「ミード(Mead)」と呼ばれます。「ミード(Mead)」の歴史はワインやビールよりも古く、人類が出会った「最古の酒」といわれています。「ミード (Mead) 」は、日本ではお酒にかなり詳しい方以外ほとんど知られていません。

「ミード(Mead)」は、蜂蜜と水に酵母菌を加え発酵させてできあがる「醸造酒」で、ワインや飲料アルコールに蜂蜜を溶かした「ハニー○○酒」とは異なります。アルコール度数はワイン並みで、すっきりした風味のドライタイプから濃厚な甘口、そしてシャンペンのようなスパークリングまでバラエティーに富んだテイストが楽しめます。見た目や風味も白ワインによく似ていますが、口の中に広がる味わいとその酔い方は全く別物と言って良いでしょう。

贈答品はもちろん、結婚披露宴や記念日各種会合をはじめ、ホームパーティーにも最適な「ミード

(Mead)」。ストレートやロックで飲むのはもちろん、炭酸や紅茶で割るとまた違った味わいを楽しめます。ちょっとアレンジして、バニラアイスにかけて大人のデザートにするのもおススメです。

※引用:一般社団法人 日本ミード協会:https://japan-mead.or.jp/

天鷹酒造について

正門前に大きな暖簾を掲げる天鷹酒造。天鷹酒造株式会社

所在地:〒324-0411 栃木県大田原市蛭畑2166

創業:1914年

事業内容:日本酒、蜂蜜酒、焼酎、リキュール、加工食品の製造及び販売

TEL: 0287-98-2107

FAX: 0287-98-2108

E-mail: tentaka@tentaka.co.jp

伝統を受け継ぎ 伝統を超える

「辛口でなければ酒ではない」

天鷹に受け継がれてきた創業者の想いです。



辛口で飲み飽きしない、付き合うほどに惹きつけられる酒。先達から受け継いだ自然と共にある伝統の味は天鷹の自信と誇りです。そしてまた変わることを恐れず常に時代に先駆け、半世紀以上前、純米酒という言葉のない時代より”米だけの酒“を発売するなど、「挑戦する酒造り」を行ってきました。



伝統の技と心に支えられ伝統を超える。そんな喜びを日々醸しています。

また、未来に優しく健やかでありたいとの願いから、平成17年にJAS有機認定事業者となり、平成26年には米国、欧州でも有機認証を取得しています。2017年には、100年以上の歴史のある公的機関の行う日本で最も権威のある「独立行政法人 酒類総合研究所」の「全国新酒鑑評会」において、日本で初めて有機日本酒として金賞を受賞いたしました。その他、関東信越国税局、International Wine Challenge Sake部門(イギリス)、Kura Master(フランス)、U.S. National Sake Appraisal(アメリカ)、Milano Sake(イタリア)など、国内外で様々な賞を受賞しています。

公式HP:https://www.tentaka.co.jp/

オンラインショップ:https://tentaka.com/

X:https://twitter.com/tentakajp

Facebook:https://www.facebook.com/tentakajp

Instagram:https://www.instagram.com/tentaka.jp/

LINE:https://page.line.me/bqt7531w

