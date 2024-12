“推し活専門ショップ”が九州に初出店！「fanfancy＋ with GiGO福岡天神」が12月19日（木）オープン！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、福岡県福岡市の「GiGO福岡天神」2階にショップインショップとして「fanfancy+ with GiGO福岡天神」を12月19日(木)にオープンいたします。「fanfancy+ with GiGO」として国内外で5店舗目、九州では初の出店になります。

「fanfancy+ with GiGO」は、株式会社フクヤの協力のもとで設立されたGiGO初の「推し活」専門ショップです。2022年5月に池袋店をオープンし、続く2023年7月には原宿店、2024年は8月に大阪道頓堀店、9月に初の海外店舗として台湾の台北店をオープンし、国内外で4店舗を運営しております。今回、5店舗目として九州に初出店する「fanfancy+ with GiGO福岡天神」では、推し活のためのかわいいアイテムの販売だけでなく、福岡天神限定のアイテムもご用意しています。

「fanfancy+ with GiGO 福岡天神」概要

●住所:福岡県福岡市中央区天神2丁目7-6DADAビル 2F

●アクセス:西鉄福岡駅 北口より徒歩3分

●営業時間:10:00~22:00

●設置商品:推し活グッズ 推しフォトスポット

●GiGOアプリ 電子マネーQRコード決済:対応

●店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/tnsb/fanfancyplus-tenjin/

●店舗X:https://x.com/ffc_fukuoka

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。お問い合わせは下記にご入力ください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html

■「fanfancy+ with GiGO」

「fanfancy+ with GiGO」 は、株式会社フクヤの協力のもと誕生したGiGOの「推し活」女子向けの専門ショップです。「推し活」のためのかわいいアイテムの販売を行っております。

株式会社フクヤ FUKUYA ONLINE:

https://shop.fancy-fukuya.co.jp/store/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。