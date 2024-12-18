【KNTV】2025年2月はNCTジェヒョンの単独ファンコンやチソンの話題のドラマをお届け！
株式会社ストリームメディアコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、2025年2月は、 NCTジェヒョンの単独ファンコンサート『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』の模様をTV初放送でお届けします。そして、実力派俳優特集として、チソン主演の犯罪捜査サスペンス『コネクション』、ハン・ソッキュの最新話題ドラマ『こんなに親密な裏切り者』（原題）を放送することを決定いたしました。
2025年2月のKNTVは、2024年10月に韓国で開催された、NCTジェヒョンの単独ファンコンサート『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』の模様を2月16日（日）にお届けします。グループ活動だけでなく、ソロアーティストとしての音楽と感性、多彩なパフォーマンスを楽しめるスペシャルステージをお見逃しなく！
『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
2月は話題のドラマが続々登場！まずは、チソン主演の犯罪捜査サスペンス『コネクション』を2月7日（金）スタート。チソンは目を覚ましたら薬物中毒者になっていた敏腕刑事チャン・ジェギョンを演じます。役作りのために減量し、内面的にもビジュアル的にも全力を注いだ熱演は必見です。
『コネクション』(C) SBS
今年大ヒットとなったハン・ソッキュ主演の最新話題作を日本初放送。韓国最高のプロファイラーが、捜査している殺人事件に関与した娘の秘密を知り、深淵の中の真実を追う心理スリラー『こんなに親密な裏切り者』（原題）。2月6日（木）第1話先行、3月本放送でお届けします。是非お見逃しなく。また、2月3日（月）スタートのシン・ヒョンビンとムン・サンミンが贈る温かいラブコメディ『深夜2時のシンデレラ』もどうぞお楽しみに。
『こんなに親密な裏切り者』（原題）(C)2024 MBC
『深夜2時のシンデレラ』(C)Coupang Corp.
続いて、日本初放送のバラエティをお届けします！毎週（水）に日本初放送中のユ・ジェソクとユ・ヨンソクがMCのバラエティ番組『暇さえあれば』の新シーズンがスタート！パク・シネ、イ・ソジン、キム・ナムギル、チ・チャンウクほか豪華ゲスト陣が出演します。ゲストとの楽しいトークも見どころです。
『新・暇さえあれば』(C)SBS
『新・暇さえあれば』(C)SBS
『新・暇さえあれば』(C)SBS
イ・サンヨプ、グァンヒ（ZE:A出身）、キム・ミンギュ、ソン・ドンピョ（MIRAE出身）の4人がギリシャへ出発！韓国のカルチャーゲームを通じて、グローバルな友達作りに挑戦する旅バラエティ『アイアムグラウンド』。4兄弟のケミにも注目です。
『アイアムグラウンド』(C)skyTV All Rights Reserved
2月もKNTVと共にお過ごしください♪
■『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』
放送日時 2月16日（日）午後3：15～6：20 TV初放送
出演者 JAEHYUN（NCT）
話数 全1話
(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
画像クレジット：(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
■『コネクション』
放送日時 2月7日（金）スタート 毎週（金）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送
出演者 チソン、チョン・ミド、クォン・ユル、キム・ギョンナムほか
話数 全14話
(C) SBS
■『こんなに親密な裏切り者』（原題）
放送日時 ＜第1話先行放送＞ 2月6日（木）午後8：00～9：30
3月本放送スタート 日本初放送
出演者 ハン・ソッキュ、チェ・ウォンビン、ハン・イェリ、ノ・ジェウォンほか
話数 全10話
(C)2024 MBC
■『深夜2時のシンデレラ』
放送日時 2月3日（月）スタート 毎週（月）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送
出演者 シン・ヒョンビン、ムン・サンミン、ユン・バク、パク・ソジンほか
話数 全10話
(C)Coupang Corp.
■『新・暇さえあれば』
放送日時 2月13日（木）スタート 毎週（木）午後10：15～深夜0：15 ほか 日本初放送
出演者
●MC：ユ・ジェソク、ユ・ヨンソク
●ゲスト：
＃1：パク・シネ、＃2：イ・ソジン、＃3：キム・ナムギル＆イ・ハニ＆キム・ソンギュン、
＃4：チ・チャンウク、＃5：チェ・スビン、＃6：チュ・ジフン＆キム・ヒウォン、＃7：パク・セリ ほか
話数 全14話
(C)SBS
■『アイアムグラウンド』
放送日時 2月25日（火）スタート 毎週（火）午後10：30～深夜0：00 ほか 日本初放送
出演者 イ・サンヨプ、ファン・グァンヒ(ZE:A出身)、キム・ミンギュ、ソン・ドンピョ(MIRAE出身)ほか
話数 全4話
(C)skyTV All Rights Reserved
【KNTV】
https://kntv.jp/
1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。
スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。
KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/