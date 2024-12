【KNTV】2025年2月はNCTジェヒョンの単独ファンコンやチソンの話題のドラマをお届け！

株式会社ストリームメディアコーポレーション

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、2025年2月は、 NCTジェヒョンの単独ファンコンサート『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』の模様をTV初放送でお届けします。そして、実力派俳優特集として、チソン主演の犯罪捜査サスペンス『コネクション』、ハン・ソッキュの最新話題ドラマ『こんなに親密な裏切り者』(原題)を放送することを決定いたしました。

2025年2月のKNTVは、2024年10月に韓国で開催された、NCTジェヒョンの単独ファンコンサート『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』の模様を2月16日(日)にお届けします。グループ活動だけでなく、ソロアーティストとしての音楽と感性、多彩なパフォーマンスを楽しめるスペシャルステージをお見逃しなく!

『2024 JAEHYUN FAN-CON 』(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.『2024 JAEHYUN FAN-CON 』(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.『2024 JAEHYUN FAN-CON 』(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

2月は話題のドラマが続々登場!まずは、チソン主演の犯罪捜査サスペンス『コネクション』を2月7日(金)スタート。チソンは目を覚ましたら薬物中毒者になっていた敏腕刑事チャン・ジェギョンを演じます。役作りのために減量し、内面的にもビジュアル的にも全力を注いだ熱演は必見です。

『コネクション』(C) SBS

今年大ヒットとなったハン・ソッキュ主演の最新話題作を日本初放送。韓国最高のプロファイラーが、捜査している殺人事件に関与した娘の秘密を知り、深淵の中の真実を追う心理スリラー『こんなに親密な裏切り者』(原題)。2月6日(木)第1話先行、3月本放送でお届けします。是非お見逃しなく。また、2月3日(月)スタートのシン・ヒョンビンとムン・サンミンが贈る温かいラブコメディ『深夜2時のシンデレラ』もどうぞお楽しみに。

『こんなに親密な裏切り者』(原題)(C)2024 MBC『深夜2時のシンデレラ』(C)Coupang Corp.

続いて、日本初放送のバラエティをお届けします!毎週(水)に日本初放送中のユ・ジェソクとユ・ヨンソクがMCのバラエティ番組『暇さえあれば』の新シーズンがスタート!パク・シネ、イ・ソジン、キム・ナムギル、チ・チャンウクほか豪華ゲスト陣が出演します。ゲストとの楽しいトークも見どころです。

『新・暇さえあれば』(C)SBS『新・暇さえあれば』(C)SBS『新・暇さえあれば』(C)SBS

イ・サンヨプ、グァンヒ(ZE:A出身)、キム・ミンギュ、ソン・ドンピョ(MIRAE出身)の4人がギリシャへ出発!韓国のカルチャーゲームを通じて、グローバルな友達作りに挑戦する旅バラエティ『アイアムグラウンド』。4兄弟のケミにも注目です。

『アイアムグラウンド』(C)skyTV All Rights Reserved

2月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>』

放送日時 2月16日(日)午後3:15~6:20 TV初放送

出演者 JAEHYUN(NCT)

話数 全1話

(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

画像クレジット:(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

■『コネクション』

放送日時 2月7日(金)スタート 毎週(金)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 チソン、チョン・ミド、クォン・ユル、キム・ギョンナムほか

話数 全14話

(C) SBS

■『こんなに親密な裏切り者』(原題)

放送日時 <第1話先行放送> 2月6日(木)午後8:00~9:30

3月本放送スタート 日本初放送

出演者 ハン・ソッキュ、チェ・ウォンビン、ハン・イェリ、ノ・ジェウォンほか

話数 全10話

(C)2024 MBC

■『深夜2時のシンデレラ』

放送日時 2月3日(月)スタート 毎週(月)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 シン・ヒョンビン、ムン・サンミン、ユン・バク、パク・ソジンほか

話数 全10話

(C)Coupang Corp.

■『新・暇さえあれば』

放送日時 2月13日(木)スタート 毎週(木)午後10:15~深夜0:15 ほか 日本初放送

出演者

●MC:ユ・ジェソク、ユ・ヨンソク

●ゲスト:

#1:パク・シネ、#2:イ・ソジン、#3:キム・ナムギル&イ・ハニ&キム・ソンギュン、

#4:チ・チャンウク、#5:チェ・スビン、#6:チュ・ジフン&キム・ヒウォン、#7:パク・セリ ほか

話数 全14話

(C)SBS

■『アイアムグラウンド』

放送日時 2月25日(火)スタート 毎週(火)午後10:30~深夜0:00 ほか 日本初放送

出演者 イ・サンヨプ、ファン・グァンヒ(ZE:A出身)、キム・ミンギュ、ソン・ドンピョ(MIRAE出身)ほか

話数 全4話

(C)skyTV All Rights Reserved

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/