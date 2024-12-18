【ウブロ】期間限定「ウブロブティック ホリデー コレクション フェア」開催中
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
HUBLOT
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/holiday-season
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「ウブロ」の直営店「ウブロブティック」では、2024年12月14日（土）から2025年1月13日（月・祝）までの期間限定で「ウブロブティック ホリデー コレクション フェア」を開催しています。
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/holiday-season
ウブロのコンセプト「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」を体現した「ビッグ・バン」や、「クラシック・フュージョン」、「スピリット オブ ビッグ・バン」など人気のコレクションの新作をはじめ、ウブロブティックならではの幅広いラインナップをご用意しております。
この機会に、ウブロの唯一無二のタイムピースをぜひご覧ください。
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ウブロブティック ホリデー コレクション フェア 開催概要
期間： 2024年12月14日（土）～2025年1月13日（月・祝）
店舗： ウブロブティック 銀座・表参道・伊勢丹新宿店・名古屋・大阪・大丸梅田店・京都
#HUBLOT ＃ウブロ
お問合せ先
LVMH ウォッチ・ジュエリ-ジャパン株式会社 ウブロ
電話番号： 03-5635-7055
URL ： www.hublot.com