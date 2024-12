ALLDOCUBE iPlay 60 Pro：新型タブレットが日本市場に登場！

Shenzhen Alldocube Science and Technology Co.,Ltd.

ALLDOCUBEでは、最新のタブレット「iPlay 60 Pro」を2024年12月20日0時から日本市場にて発売します。このタブレットは映画、ゲーム、仕事、エンターテイメントなど、あらゆるシーンで活躍しています。

特別初売り価格&期間限定

・ 初売り価格:\17,999(通常価格:\20,999)

・ 期間限定:12月20日(00:00)~ 12月31日(23:59)

・ カラー:ブルー(ブラックは後日発売予定)

・ 今すぐ購入: Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4B911887-F82D-43ED-ADC4-7788DDDF8C90?channel=T1107-1218-PRTIMES) 楽天で購入(https://item.rakuten.co.jp/alldocube/iplay60pro-blue/)

iPlay 60 Proを選ぶ理由

- 90Hzのパワフルな11インチのディスプレイで、より没入感のある映像体験を実現

iPlay 60 Proは、1920×1200解像度と90Hzリフレッシュレートを備えた11インチの大画面ディスプレイを搭載で、鮮やかでリアルな色合いを再現し、スムーズで応答性の高い映像体験を提供します。映画やゲーム、ウェブブラウジングでの視覚的な魅力が格段にアップし、どんな使用シーンでも快適に使えます。

- 8コア高性能CPUでプロなパフォーマンス

iPlay 60 Proには、Antutuスコア約40万点のHelio G99プロセッサを搭載し、優れたパフォーマンスと効率的なエネルギー管理を実現し、マルチタスクもスムーズにこなします。6GBのRAMに最大10GBの仮想メモリを搭載し、アプリやゲームの起動が速いで、サクサク動作できます。

- 映像とサウンドの両方で至高のエンターテイメント体験を実現

4つのフルボックスステレオスピーカーとSmart PAテクノロジーにより、映画や音楽の再生、ゲームなどでは臨場感が溢れます。さらに、Widevine L1認証により、NetflixやYouTubeなどでHD動画を楽しめますので、エンタメ愛好家にはお勧めのタブレットです。

- 次世代の操作体験を提供

iPlay 60 Proは、最新のAndroid 14ベースのAlldocube OS Liteを搭載し、Dockバー、画面分割、ファイル転送など、便利な機能が満載で、遊びから仕事まで、タブレットの使い勝手が大きく向上しました。より直感的で快適な操作を体験できます。

- どこにいても安定したインターネット接続

デュアル4G LTEとデュアルバンドWi-Fiに対応し、通信の安定性が抜群です。外出先でも、仕事中でも、ネット接続にストレスを感じることはありません。さらに、7000mAhの大容量バッテリーと18W PD急速充電を搭載しており、長時間の使用が可能です。

日本市場における11インチタブレットの成長

日本では、エンターテイメント、リモートワーク、教育用途でのタブレット需要が急速に拡大しています。特に、11インチのタブレットは、コンパクトさと高画質なディスプレイを兼ね備えたバランスの取れた製品として、非常に支持されています。iPlay 60 Proは、その10.95インチディスプレイと90Hzリフレッシュレートにより、映画やアプリ、ゲームにも快適に対応できます。

また、4G通話機能を搭載しているため、外出先でも安定したインターネット接続と通信が可能で、テレワークや学習にも最適です。この汎用性と携帯性の組み合わせは、今後のタブレットPCの需要をさらに押し上げ、日本市場で高い競争力を持つようになると予想されます。

ALLDOCUBE

ALLDOCUBEは、2004年に設立された中国発のテクノロジーブランドです。タブレットやノートPCを中心に、高品質で革新的な製品を提供し続けています。日本市場においても、その優れた性能とコストパフォーマンスで多くの支持を得ています。

最近の主な実績:

●2023年「Amazon販売事業者アワード」受賞

●2023年12月、日本の有名雑誌「週刊SPA!」に紹介

●2024年2月、タイムズスクエアでの広告キャンペーンを実施



