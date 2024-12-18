【徳島県鳴門市】令和６年度鳴門市就職マッチングフェアを開催！
過去最多地元企業34社と1日で複数の面接を個別に受けられる「就職マッチングフェア」を開催します。今年度も参加企業のうち13社の企業説明を事前に視聴できる「オンライン合同就職説明会」も開催！
参加無料、オンライン対応可のため、どなたでも参加できますので、お気軽にエントリーください。注意点や参加企業・求人情報などの詳細は下記リンクから、鳴門市公式ウェブサイト（鳴門市就職マッチングフェア）をご覧ください。
鳴門市以外の方については、移住相談や移住に関する助成金等のご案内もできますので、ご興味のある方は鳴門市商工政策課までご連絡ください。
詳細な情報はこちらをクリック（鳴門市公式ウェブサイト 鳴門市就職マッチングフェア）
https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/sangyo/koyo/shushoku_matching.html
オンライン合同就職説明会（１３社）
【日時】令和７年１月２１日（火） １５：００～１７：３０
【場所】オンライン開催
【内容】１社約１０分のオンライン説明会
・履歴書不要 ・顔出し不要 ・事前質問ＯＫ
・スマホ参加ＯＫ ・途中参加ＯＫ
【申込】応募フォームはこちらをクリック
https://logoform.jp/f/CFMbX
最短１分で登録完了！個人情報の登録不要！
【締切】令和７年１月２０日（月）まで
就職マッチングフェア（３４社）
【日時】令和７年１月２８日（火） １３：００～１６：００（受付は１２：００～１５：００）
【場所】ボートレース鳴門・ＵＺＵホール（徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜４８-１）
【内容】求職者１名当たり約１５分の個別就職面接
・オンラインでも対応可 ・複数の企業と面接可能
【申込】ハローワーク鳴門へ電話（０８８-６８５-２２７０）
事前にハローワーク鳴門から紹介状を交付
※当日参加可能
開催主体
主催：鳴門市 共催：ハローワーク鳴門
後援：鳴門商工会議所、大麻町商工会
問い合わせ先
【オンライン合同就職説明会】 鳴門市商工政策課 ０８８-６８４-１２７６
【就職マッチングフェア】 ハローワーク鳴門 ０８８-６８５-２２７０