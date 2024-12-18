【徳島県鳴門市】令和６年度鳴門市就職マッチングフェアを開催！

写真拡大 (全2枚)

鳴門市役所


　過去最多地元企業34社と1日で複数の面接を個別に受けられる「就職マッチングフェア」を開催します。今年度も参加企業のうち13社の企業説明を事前に視聴できる「オンライン合同就職説明会」も開催！


　参加無料、オンライン対応可のため、どなたでも参加できますので、お気軽にエントリーください。注意点や参加企業・求人情報などの詳細は下記リンクから、鳴門市公式ウェブサイト（鳴門市就職マッチングフェア）をご覧ください。


　鳴門市以外の方については、移住相談や移住に関する助成金等のご案内もできますので、ご興味のある方は鳴門市商工政策課までご連絡ください。



詳細な情報はこちらをクリック（鳴門市公式ウェブサイト 鳴門市就職マッチングフェア）


https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/sangyo/koyo/shushoku_matching.html




オンライン合同就職説明会（１３社）

【日時】令和７年１月２１日（火）　１５：００～１７：３０


【場所】オンライン開催


【内容】１社約１０分のオンライン説明会


　　　　・履歴書不要　　　・顔出し不要　　　　・事前質問ＯＫ


　　　　・スマホ参加ＯＫ　・途中参加ＯＫ


【申込】応募フォームはこちらをクリック


　　　　https://logoform.jp/f/CFMbX


　　　　最短１分で登録完了！個人情報の登録不要！


【締切】令和７年１月２０日（月）まで



就職マッチングフェア（３４社）

【日時】令和７年１月２８日（火）　１３：００～１６：００（受付は１２：００～１５：００）


【場所】ボートレース鳴門・ＵＺＵホール（徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜４８-１）


【内容】求職者１名当たり約１５分の個別就職面接


　　　　・オンラインでも対応可　　・複数の企業と面接可能


【申込】ハローワーク鳴門へ電話（０８８-６８５-２２７０）


　　　　事前にハローワーク鳴門から紹介状を交付


　　　　※当日参加可能



開催主体

主催：鳴門市　　共催：ハローワーク鳴門


後援：鳴門商工会議所、大麻町商工会



問い合わせ先

【オンライン合同就職説明会】　　鳴門市商工政策課　０８８-６８４-１２７６


【就職マッチングフェア】　　　　ハローワーク鳴門　０８８-６８５-２２７０