『Eternal Crypt - Wizardry BC -』のゲーム内通貨、Blood Crystal（＄BCトークン）が本日12月18日（水）よりCoincheck販売所において取扱い開始

BOBG PTE. LTD.

BOBG PTE. LTD.(本社:シンガポール、Director:増山健吾、以下「BOBG社」)は、BOBG社が発行する、ブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC -(エクウィズ)』のゲーム内通貨Blood Crystal($BCトークン)が、本日12月18日よりコインチェック株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:蓮尾聡、以下「コインチェック」)が提供する暗号資産取引サービスCoincheck販売所において、取り扱いが開始されたことをお知らせいたします。



『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、ZEAL NOVA DMCC(所在地:UAE ドバイ、CEO:Tomoe Mizutani)がパブリッシングを行い、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下「ドリコム」)が保有する「Wizardry(ウィザードリィ)」IPを活用し、チューリンガム株式会社(株式会社クシム(東証スタンダード 2345)連結子会社 本社:東京都港区、代表取締役:田中遼)と共同で開発・運営するブロックチェーンゲームです。

本日よりBlood Crystal($BCトークン)がCoincheck販売所でも取り扱い開始!

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』のゲーム内通貨である、Blood Crystal($BCトークン)が、本日2024年12月18日(水)13:30(JST)[2024年12月18日(水)04:30 a.m. (UTC)] よりCoincheck販売所にて取り扱いが開始されました。今回取り扱われるトークンはPolygon PoSチェーンに対応した$BCトークンです。

Coincheck販売所は、ユーザーさま間の取引ではなく、コインチェックと直接取引を行うため取引成立までの時間が短く、購入したい数量を入力するだけで即座にアカウントに反映されるので、初心者の方でも簡単に安心してご利用いただけます。さらに、Web版だけでなくアプリからのお取引も可能です。

先日上場したCoincheck取引所だけでなく、販売所でも$BCトークンが取り扱われることによって、より多くのユーザーさまが、手軽に$BCトークンにアクセスできるようになります。これにより、$BCトークンを使ったNFTアイテムの売買などが活性化し、プロジェクトとエコシステムより一層発展することが期待されます。

ご参考:

「販売所」と「取引所」は、何が違うのですか?

https://faq.coincheck.com/s/article/80319?language=ja

販売所取り扱い開始を記念して合計10万円分のアマゾンギフトカードがもらえるキャンペーンをCoincheck公式Xにて開催!

■キャンペーン応募期間

12月18日(水) キャンペーンポストの投稿後 ~ 12月20日(金) 23:59(予定)

■プレゼント

「Amazonギフトコード10,000円分」を10名様にプレゼント!

■応募方法

1.コインチェック公式X(@coincheckjp(https://x.com/coincheckjp))をフォロー

2.『Eternal Crypt - Wizardry BC -』公式X(@WizardryBC(https://x.com/WizardryBC)) をフォロー

3. キャンペーンX投稿を「リポスト」

キャンペーン内容・期間は予告なく変更となる場合がございます。

詳しくは、Coincheck公式Xアカウント(@coincheckjp(https://x.com/coincheckjp))からのキャンペーン投稿をご確認ください。

■「Blood Crystal($BCトークン)」について

Blood Crystal($BCトークン)とは、BOBG社が発行する暗号資産であり、『Eternal Crypt - Wizardry BC -』で利用可能なゲーム内通貨です。$BCトークンは、ゲーム内のアイテムの購入や、冒険者NFTの熟練度アップ、新たな冒険者の紹介などに使用することができます。

「Wizardry BCプロジェクト」では、$BCトークンをプロジェクト独自のトークンとして、プロジェクト全体における$BCトークンのユーティリティを拡張するとともに、ユーザーベースの拡大と経済圏の価値向上を目指しており、現在Telegram Mini Appsにてα版を配信し、2025年1QにはLINE NEXTが準備中のLINE Mini Dappでの提供も予定されている新作ミニアプリ『Twelve Goblins - Wizardry BC -』においても、今後$BCトークンを活用した連携を検討しております。

$BCトークンの詳細は以下をご確認ください。

https://bobg.gitbook.io/eternal-crypt-wizardry-bc-jp/

■『Eternal Crypt - Wizardry BC -』とは

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を用いたブロックチェーンゲームです。シンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームとRPGの戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたゲームシステムが特徴です。

プレイヤーはギルドマスターとして冒険者とともに、謎に包まれた神秘のダンジョンである『ダドエルの穴』の深淵を目指します。ダンジョンから帰還すると、Blood Crystal($BCトークン)などの報酬を獲得することができます。

冒険者(NFT)は、職業、種族、性格の組み合わせにより様々な特徴を持っています。冒険者の編成、熟練度アップ、回復といった戦略性が最大の鍵となります。

簡単操作でスキマ時間にプレイしつつ、戦略を駆使してより効率を上げる奥深さを楽しむことができます。

--ギルドマスターとして知力を尽くし、冒険者とともに終わりなきダンジョンの深淵で宝物を獲得せよ!

■『Eternal Crypt - Wizardry BC -』ゲーム概要

タイトル:Eternal Crypt - Wizardry BC -

ジャンル:クリッカー系×戦略系BCG

対応プラットフォーム:iOS/Android/ブラウザ

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

配信日:2024年3月7日

配信国:全世界配信(一部地域除く)

対応言語:日本語/英語

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd.

■ App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6472748376

■ Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.zealnova.ECWizBC

■ 公式サイト:https://wiz-eternalcrypt.com

■ 公式X(旧Twitter):https://x.com/WizardryBC

■ Discord:https://discord.gg/WizardryBC

■ コインチェック株式会社について

商号:コインチェック株式会社(英語表記:Coincheck, Inc.)

所在地:東京都渋谷区桜丘町

コーポレートサイト:https://corporate.coincheck.com/

コインチェック株式会社は、アプリダウンロード数5年連続「国内No.1*」の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営しています。「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、最新のテクノロジーと高度なセキュリティを基盤として、暗号資産やブロックチェーンにより生まれる「新しい価値交換」を身近に感じられるように、より良いサービスの創出を目指しています。

* 対象:国内の暗号資産取引アプリ 期間:2019年1月~2023年12月 データ協力:AppTweak

■ BOBG PTE. LTD. について

商号:BOBG PTE. LTD.

所在地:シンガポール

コーポレートサイト:https://www.bobg.xyz/

企業のトークンの発行・管理・運用から暗号資産取引所への上場までを一気通貫で支援。プロジェクト毎に柔軟なトークンの発行体制を構築し、企業のトークン発行におけるバックオフィス/コーポレートに関する諸問題を最小化。その他、CEX (暗号資産取引所)やDEX (分散型取引所) への上場、流動性提供をサポートし、企業がプロジェクトの価値創出に集中できる環境を提供。スタートアップから大手上場企業まで計20回以上のトークンの発行・上場実績がある。

■ ZEAL NOVA DMCCについて

商号:ZEAL NOVA DMCC

所在地:UAE ドバイ

コーポレートサイト:https://zealnova.ae/

ZEAL NOVA DMCCは、アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置くゲームパブリッシャーです。Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)のライセンスのもと、ブロックチェーンゲームパブリッシャーとしてのグローバルな展開を進めています。

■ チューリンガム株式会社について

商号:チューリンガム株式会社

所在地:東京都港区南青山

コーポレートサイト:https://turingum.com/

チューリンガム株式会社は、ブロックチェーン・Web3に特化したコンサルティングファームです。東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社クシムの子会社として、Web3領域でトークノミクス設計やスマートコントラクト開発事業を展開しています。

■ 株式会社ドリコムについて

商号:株式会社ドリコム

所在地:東京都品川区大崎

コーポレートサイト:https://drecom.co.jp/

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

■ 本リリースに関する問い合わせ先

Eternal Crypt運営事務局 PR担当

pr@wiz-eternalcrypt.com

■ BOBG社への問い合わせ先

連絡先:info@bobg.xyz

Xアカウント:https://twitter.com/bobg_info