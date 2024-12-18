アニメや特撮などの作品ロゴを商品化するシリーズ『アクリルロゴディスプレイEX』が累計販売40万個を突破！プレミアムバンダイのポイント１万円分が４０名様に当たるキャンペーンを実施。
株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、『アクリルロゴディスプレイEX』シリーズの販売累計数が40万個を突破したのを記念して、新商品や要望の多かった復刻商品の販売をプレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ！」にて12月18日（水）より開始いたします。
また、40万個突破を記念して、プレミアムバンダイのポイント１万円分が当たるキャンペーンを実施いたします。
▼販売商品一覧&応募ボタン
https://p-bandai.jp/fashion/b0087/b008701/?utm_source=amr
ラインナップ商品一覧（一例）
▼新作
アクリルロゴディスプレイEX 仮面ライダーゲンムズ
https://p-bandai.jp/item/item-1000222884/?utm_source=amr
アクリルロゴディスプレイEX 海賊戦隊ゴーカイジャー
https://p-bandai.jp/item/item-1000222889/?utm_source=amr
▼仮面ライダーシリーズ
https://p-bandai.jp/fashion/b0087/b008701/b00870102/?utm_source=amr
▼スーパー戦隊シリーズ
https://p-bandai.jp/fashion/b0087/b008701/b00870103/?utm_source=amr
▼ウルトラマンシリーズ
https://p-bandai.jp/fashion/b0087/b008701/b00870104/?utm_source=amr
▼ドラゴンボールシリーズなどその他作品
https://p-bandai.jp/fashion/b0087/b008701/b00870199/?utm_source=amr
バンコレ！『アクリルロゴディスプレイEX』累計40万個販売突破記念 1万円分のポイントが当たるキャンペーン
2025年1月26日(日)23：59までにプレミアムバンダイにて対象商品『アクリルロゴディスプレイEX』シリーズを4,000円（税込）以上注文し、応募フォームからお申し込みいただいたお客様に抽選で40名様に「プレミアムポイント（プレミアムバンダイのポイント）1万円分」をプレゼントいたします。
キャンペーン詳細：https://p-bandai.jp/fashion/special-1000017750/?utm_source=amr
■賞品
プレミアムポイント（プレミアムバンダイのポイント）1万円分 40名様
■対象品
『アクリルロゴディスプレイEX』シリーズ
対象商品一覧ページ：https://p-bandai.jp/fashion/b0087/b008701/?utm_source=amr
■応募期間
2024年12月18日(水)12：00 ～2025年1月26日(日)23：59
■応募方法
応募期間中に、『アクリルロゴディスプレイEX』シリーズ対象商品を4,000円（税込）以上ご購入のうえ、応募フォームよりご応募ください。
応募にはプレミアムバンダイ会員登録（無料）と対象商品のご注文が必要です。
2025年1月26日(日)23：59までにプレミアムバンダイにて対象商品『アクリルロゴディスプレイEX』シリーズを4,000円（税込）以上注文し、応募フォームからお申し込みいただいたお客様に抽選で40名様に「プレミアムポイント（プレミアムバンダイのポイント）1万円分」をプレゼントいたします。
■当選発表
2025年1月末頃予定
■キャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」とは
バンダイのキャラクターファッションアイテムや雑貨を取り扱うショップです。
キャラクターが大好きなあなたへ、普段使い出来るグッズや、なりきりファッションアイテムなどを提案します。
特撮からアニメ、マンガ、ゲームなどあらゆるキャラクターファッションアイテムを取り揃えています。
公式Twitterでは最新の商品情報のほか、プレゼントキャンペーンなどもお知らせしています。
「バンコレ！」 https://p-bandai.jp/fashion/
『バンコレ！』公式X（Twitter） https://twitter.com/BANDAIFN
■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは
「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。
ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/