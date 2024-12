2025年1月17日（金）開始アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」マイメロディ＆クロミのように”おそろい”を楽しめる限定グッズが登場

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)では、2025年1月17日(金)~2025年12月31日(水)の間、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年と、 「クロミ」の20周年アニバーサリーを記念したイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party (マイメロディ&クロミ アニバーサリー パーティ) 」を開催いたします。「おそろいバースデー」をテーマに掲げ開催するイベントで販売する、”メロクロな関係”のふたりをイメージした期間限定のフードメニューやオリジナルグッズ情報を含む詳細情報を本日初公開しました。

イベントスタートより一足早い1月10日(金)に登場する、期間限定のフードメニューは全部で6種類です。マイメロディとクロミをそれぞれモチーフにしたカレーや、お祝いにぴったりなマイメロディ&クロミのアニバーサリーチョコレートケーキを販売します。ケーキの上にのっているピューロランド初登場となるマイメロディとクロミのマシュマロがポイントの可愛らしいケーキです。購入者にはノベルティとしてポストカードのお渡しも。他にも、丸いフォルムがとってもキュートな、もちもちなスイーツが登場します。

アニバーサリーにふさわしいグッズも多数販売します。アニバーサリーを記念した新作コスチュームを着たマイメロディとクロミのマスコットや、カチューシャが登場。お友達同士でそれぞれのキャラクターのアイテムを身につけて、マイメロディとクロミのように”おそろい”を楽しむのもおすすめです。他にもイベントのメインビジュアルを使用したタオルやクリアファイル、メモ帳などが登場します。

さらに、1月18日のマイメロディの誕生日にあわせたバースデーキャンペーンの詳細も決定しました。リボンやパールなど、細部までこだわったマイメロディのバースデードールを1月17日(金)より発売。さらにバースデードールのお渡し会も実施予定で、新作コスチューム姿のマイメロディからドールを受け取り、記念撮影をお楽しみいただけます。10月31日がお誕生日のクロミのバースデーキャンペーンも、後日決定次第お知らせしますのでぜひお楽しみにお待ちください。

そのほか、ピューロランド初となる体験型ショップ「My Melody & Kuromi Shop」ではマイメロディやクロミとおしゃべり体験ができる電話や、ふたりが会話している様子を楽しめるモニターなど、ふたりのパーティの様子を覗けるコンテンツが盛りだくさん。耳をすますと、他にもマイメロディ&クロミの声が聞こえる場所があるかもしれません。

1月17日(金)のイベント初日まであと約1か月。50周年を迎えるマイメロディと、20周年を迎えるクロミを一緒にお祝いできるアニバーサリーイベントのスタートをぜひ楽しみにお待ちください。

アニバーサリーにふさわしい、お祝いにぴったりな限定フードが登場

マイメロディのアニバーサリー(ハート)ナゲットピンクカレー 1,540円クロミのアニバーサリー(ハート)メンチカツブラックカレー 1,540 円マイメロディ&クロミのアニバーサリービーフドリアプレート 2,100円マイメロディ&クロミのアニバーサリー 照り焼きバーガーバスケット 2,400円マイメロディ&クロミのアニバーサリーチョコレートケーキ 1,700円アニバーサリーもちもち~ストロベリー&チョコ~680円

マイメロディ&クロミのように”おそろい”を楽しめるアニバーサリー期間限定グッズ

マスコット(マイメロディ) 3,850 円マスコット(クロミ) 3,850 円カチューシャ(マイメロディ) 2,970円カチューシャ(クロミ) 2,970円

1月18日はマイメロディのバースデー!お祝いするキャンペーン企画が続々登場

ファーチャーム(マイメロディ) 1,980円ファーチャーム(クロミ)1,980円ショッピングバッグ風ポーチセット 2,090円ミラー 2,750円ガラケー風アクリルチャーム(マイメロディ) 1,430円ガラケー風アクリルチャーム(クロミ) 1,430円ガラケー風アクリルチャーム(マイメロディ&クロミ) 1,430円お揃い(ハート)チャーム 990円

1月18日のマイメロディの誕生日にあわせたバースデーキャンペーンの詳細も決定。マイメロディ50周年コスチュームを着たバースデードールは、リボンやパールなど、細部までこだわりが詰まった、アニバーサリーにふさわしいアイテムで、1月17日(金)より数量限定で発売します。さらにバースデードールのお渡し会も実施予定で、マイメロディからバースデードールを受け取り、記念撮影をお楽しみいただけます。申し込み方法などはホームページよりご確認ください。

マイメロディの誕生日にあわせ、2025年1月17日(金)~3月31日(月)まで上演する「My Melody 50th Anniversary メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション」も含め、マイメロディファン必見の企画が盛りだくさんです。

また、10月31日がお誕生日のクロミのバースデーキャンペーンもぜひお楽しみにお待ちください。

【バースデードール】

発売日:2025年1月17日(金)

価格:7,150円

販売場所: 4F My Melody & Kuromi Shop

3F エントランスショップ

【My Melody 50th Anniversary バースデードールお渡し会】

日時:2025年2月1日(土)、2月2日(日)、2月3日(月)

場所:4F My Melody & Kuromi Shop

価格:9,630円(大人・小人共通)

※すべて事前予約制・有料。

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

【My Melody 50th Anniversary メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション】

期間: 2025年1月17日(金)~3月31日(月)

時間:約10分

場所:1F ピューロビレッジ

初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」オープン

4階には、ピューロランド初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」がオープン。ふたりをイメージしたピンク×ブラックのカラーの「おそろい」モチーフが散りばめられた大人っぽい雰囲気の空間で、マイメロディやクロミとおしゃべり体験ができる電話や、ふたりが会話している様子を楽しめるモニターなど、ふたりのパーティの様子を覗けるコンテンツが盛りだくさん。耳をすますと、他にもマイメロディ&クロミの声が聞こえる場所があるかもしれません。

音や映像などインタラクティブな要素を盛り込んだ、マイメロディとクロミの世界に没入できるショップです。

【「My Melody&Kuromi Shop」概要】

期間:2025年1月17日(金)~終了日未定

場所:4F

ピューロランドデザインのピンク×ブラックがかわいい“おそろい”新コスチュームが登場

「おそろいバースデー」をイメージしたキュートでクールなおそろいの新コスチュームが登場します。マイメロディはピンク、クロミは黒を基調とし、ワンポイントとしてお互いのカラーのリボンがちりばめられています。ティアラや編み上げデザインなど、ふたりのおそろいポイントもぜひ探してみてくださいね。

スペシャルグリーティングやバースデーパーティなどでお披露目予定ですのでどうぞお楽しみに。

サンリオピューロランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party」概要

【概要】

■開催期間:2025年1月17日(金)~2025年12月31日(水)

■詳細ページ:

https://www.puroland.jp/event-campaign/mymelody50kuromi20/

【実施内容】

・初の体験型ショップ「My Melody & Kuromi Shop」オープン

・ピューロランドデザインの新コスチューム登場

・マイメロディとクロミのバースデー時期にそれぞれのバースデーキャンペーン

・期間限定メニューやオリジナルグッズの販売

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-414-4d5d277f104d035f54393bfca66ab460.pdf