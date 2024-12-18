2024年に観た「最も記憶に残るコンテンツ」は？各界で活躍する56組が厳選した「2024年の1本」サイトがオープン
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年12月18日（水）、各界で活躍する方々に、2024年で観たコンテンツの中から最も記憶に残っているコンテンツ、おすすめしたいコンテンツを選んでいただく企画「2024年の1本」を発表しました。
【特設サイトURL】https://www.video.unext.jp/lp/my_best_2024
映画、ドラマ、アニメ、スポーツなど、ジャンルは様々です。なぜそのコンテンツを選んだのか？全56組の方々の個性溢れるコメントにご注目ください。また、年末年始の作品選びの一助にもぜひご活用ください。
＜参加者一覧＞（五十音順／敬称略）
- 朝倉 海（総合格闘家）
- 朝倉未来（実業家、YouTuber）
- 安住紳一郎（アナウンサー）
- 與真司郎（アーティスト・プロデューサー）
- 新しい学校のリーダーズ（ダンス＆ボーカルユニット）
- 荒井晴彦（映画監督・脚本家）
- 石井 慧（総合格闘家）
- 石川将也（グラフィックデザイナー・クリエイティブディレクター）
- 今泉力哉（映画監督）
- imase（シンガーソングライター）
- 岩井俊二（映画監督）
- 宇垣美里（フリーアナウンサー・俳優）
- 宇多丸（RHYMESTER）（ラッパー・ラジオパーソナリティ）
- 大島育宙（お笑い芸人、YouTuber）
- 大森時生（テレビプロデューサー）
- 岡村美波（BEYOOOOONDS）（歌手・アイドル）
- 神尾楓珠（俳優）
- 川上洋平（[Alexandros]）（ミュージシャン）
- 川谷絵音（ボーカリスト・音楽プロデューサー）
- 河村隆一（ミュージシャン）
- 岸 善幸（映画監督・テレビディレクター）
- 国崎和也（ランジャタイ）（お笑い芸人）
- 倉木麻衣（シンガー）
- 五関晃一（歌手・タレント）
- 佐久間宣行（テレビプロデューサー）
- シェイン・コスギ（映画監督）
- 塩野瑛久（俳優）
- 新川優愛（俳優・モデル）
- しんのすけ（映画感想TikTokクリエイター）
- 菅田将暉（俳優）
- 諏訪部順一（声優・ナレーター）
- 高瀬隼子（小説家）
- 竹内朱莉（歌手）
- 鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）（アイドル・タレント）
- 塚田僚一（歌手・タレント）
- 塚原あゆ子（監督）
- tupera tupera（絵本作家・アーティスト）
- 寺崎裕香（声優・歌手）
- 戸塚祥太（歌手・タレント）
- 中村至男（グラフィックデザイナー・絵本作家）
- 西田尚美（俳優）
- VERBAL（アーティスト）
- 橋本良亮（歌手・タレント）
- 張本智和（卓球選手）
- ヒグチアイ（シンガーソングライター）
- 兵頭功海（俳優）
- 藤井健太郎（TV director）
- 藤井 隆（コメディアン）
- 藤野千夜（小説家）
- 船越英一郎（俳優）
- 松崎悠希（俳優）
- Mika Pikazo（イラストレーター）
- 宮原知子（プロフィギュアスケーター）
- みなみかわ（芸人）
- 森 香澄（フリーアナウンサー・タレント）
- 夢眠ねむ（実業家）
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2024年11月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。