ヘッドホン2台対応、簡単に机に取り付けできる回転式ヘッドホンフックを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、ヘッドホンを2台収納できるヘッドホンフック「PDA-STN73BK」「PDA-STN74BK（ドリンクホルダー付き）」「PDA-STN75BK（マグネットホルダー付き）」を発売しました。机へ脱着の際にも力が要らず、簡単に、そしてしっかり取り付けできる新しい固定方法のフックです。上下昇降デスクにもおすすめです。



【掲載ページ】

品名：ヘッドホンフック


品番：PDA-STN73BK/PDA-STN74BK（ドリンクホルダー付き）/PDA-STN75BK（マグネットホルダー付き）


標準価格：3,300円（税抜き 3,000円）～5,280円（税抜き 4,800円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-STN73BK




簡単に取り付けできる360°回転式フック


天板に挟み、つまみを起こして回すだけで取り付けできます。


360°回転式で、机の外向きでも内向きでも使用できます。







ヘッドホンを2台掛けられる


スライド式のフックを引き出すことで、2台目のヘッドホンや小物が掛けられます。







デスクや棚など様々な場所で使える「PDA-STN73BK」


デスクや棚など様々な場所に挟んで取り付け、便利に使えます。





ドリンクホルダー付きの「PDA-STN74BK」


折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。


直径8cmまで対応します。






MagSafe対応スマホスタンド付きの「PDA-STN75BK」


見やすい位置に角度調整可能です。


MagSafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シールを貼ってご使用いただけます。








ケーブルフック付き


ケーブルのコネクタを引っ掛けておくことができる、ケーブルフックが付いています。






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