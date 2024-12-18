ヘッドホン2台対応、簡単に机に取り付けできる回転式ヘッドホンフックを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、ヘッドホンを2台収納できるヘッドホンフック「PDA-STN73BK」「PDA-STN74BK（ドリンクホルダー付き）」「PDA-STN75BK（マグネットホルダー付き）」を発売しました。机へ脱着の際にも力が要らず、簡単に、そしてしっかり取り付けできる新しい固定方法のフックです。上下昇降デスクにもおすすめです。
【掲載ページ】
品名：ヘッドホンフック
品番：PDA-STN73BK/PDA-STN74BK（ドリンクホルダー付き）/PDA-STN75BK（マグネットホルダー付き）
標準価格：3,300円（税抜き 3,000円）～5,280円（税抜き 4,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-STN73BK
簡単に取り付けできる360°回転式フック
天板に挟み、つまみを起こして回すだけで取り付けできます。
360°回転式で、机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドホンを2台掛けられる
スライド式のフックを引き出すことで、2台目のヘッドホンや小物が掛けられます。
デスクや棚など様々な場所で使える「PDA-STN73BK」
デスクや棚など様々な場所に挟んで取り付け、便利に使えます。
ドリンクホルダー付きの「PDA-STN74BK」
折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。
直径8cmまで対応します。
MagSafe対応スマホスタンド付きの「PDA-STN75BK」
見やすい位置に角度調整可能です。
MagSafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シールを貼ってご使用いただけます。
ケーブルフック付き
ケーブルのコネクタを引っ掛けておくことができる、ケーブルフックが付いています。
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