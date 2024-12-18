TVアニメ『Dr.STONE』の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!
TVアニメ『Dr.STONE』の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！
本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、そして「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。
新作グッズには、描き下ろしイラストや可愛くデフォルメされたA3オリジナルデザイン“GraffArt（グラフアート）”を使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/44?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt782(https://eeo.today/store/101/title/44?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt782)
販売情報（通販／会場）
＜通販＞
■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/44?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt782)
■お届け時期：2025年2月下旬頃を予定
＜会場＞
■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00 ※最終入場 16:30
■販売場所：「ジャンプフェスタ2025」内の「eeo Storeブース」（展示ホール9）
「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025
グッズ一覧
【描き下ろしイラスト】
・ホログラム缶バッジ（全5種） ※ブラインド
・アクリルカード（全5種） ※ブラインド
・アクリルスタンド（全5種）
・クリアファイル（全1種）
・B2横タペストリー（全1種）
【GraffArt（グラフアート）】
・缶バッジ（全12種） ※ブラインド
・アクリルぷちスタンド（全12種） ※ブラインド
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）
※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。
※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品とあわせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。
＜購入特典＞
ポストカード
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【描き下ろしイラスト】
・ホログラム缶バッジ（全5種） ※ブラインド
価格：単品 572円（税込）／BOX 2,860円（税込）
サイズ：57mm
［石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、クロム、西園寺羽京］
・アクリルカード（全5種） ※ブラインド
価格：単品 660円（税込）／BOX 3,330円（税込）
サイズ：約70×90mm
［石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、クロム、西園寺羽京］
・アクリルスタンド（全5種）
※画像は一部グッズです。
価格：1,925円（税込）
サイズ：150×150mm以内 ※商品によって異なります。
［石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、クロム、西園寺羽京］
・クリアファイル（全1種）
価格：550円（税込）
サイズ：A4サイズ（225×310mm）
・B2横タペストリー（全1種）
価格：4,400円（税込）
サイズ：W728×H515mm
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【GraffArt（グラフアート）】
・缶バッジ（全12種） ※ブラインド
価格：単品 550円（税込）／BOX 6,600円（税込）
サイズ：57mm
［石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、クロム、西園寺羽京、コハク、スイカ、金狼、銀狼、フランソワ、獅子王司、氷月］
・アクリルぷちスタンド（全12種） ※ブラインド
価格：単品 900円（税込）／BOX 10,800円（税込）
サイズ：本体 70×70mm以内／台座 30×30mm以内
［石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、クロム、西園寺羽京、コハク、スイカ、金狼、銀狼、フランソワ、獅子王司、氷月］
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）
価格：3,850円（税込）
サイズ：約200×345mm ※組み立て前
▼通販でのご注文はこちらから！▼
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https://eeo.today/store/101/title/44?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt782(https://eeo.today/store/101/title/44?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt782)
購入特典はポストカード！
TVアニメ『Dr.STONE』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント！
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
「ジャンプフェスタ2025」イベント概要
開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）
公式サイト：https://www.jumpfesta.com/
※記載されている価格はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus