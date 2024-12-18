『黒子のバスケ』の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!
『黒子のバスケ』の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！
本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。
新作グッズには、オリジナルミニキャライラストを使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780(https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780)
販売情報（通販／会場）
＜通販＞
■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780)
■お届け時期：2025年2月下旬頃を予定
＜「ジャンプフェスタ2025」会場販売＞
■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00 ※最終入場 16:30
■販売場所：eeo Storeブース（展示ホール9）
「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025
グッズ一覧
【オリジナルミニキャラ】
・ホログラム缶バッジBOX1（全6種） ※ブラインド
・ホログラム缶バッジBOX2（全9種） ※ブラインド
・ホログラム缶バッジBOX3（全6種） ※ブラインド
・アクリルシートBOX1（全6種） ※ブラインド
・アクリルシートBOX2（全9種） ※ブラインド
・アクリルシートBOX3（全6種） ※ブラインド
・キャラクリアケース（全2種）
・トートバッグ（全1種）
・アクリルスタンドプレート（全7種）
・PETANTシール（全7種）
※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。
※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品とあわせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。
＜購入特典＞
ポストカード
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【オリジナルミニキャラ】
・ホログラム缶バッジ ※ブラインド
価格：単品 550円（税込）／BOX1＆3 3,300円（税込）、BOX2 4,950円（税込）
サイズ：57mm
・BOX1：黒子テツヤ、火神大我、日向順平、伊月 俊、木吉鉄平、テツヤ2号
・BOX2：黄瀬涼太、笠松幸男、森山由孝、緑間真太郎、高尾和成、宮地清志、青峰大輝、今吉翔一、桜井 良
・BOX3：紫原 敦、氷室辰也、福井健介、赤司征十郎、実渕玲央、黛 千尋
・アクリルシート ※ブラインド
価格：単品 660円（税込）／BOX1＆3 3,960円（税込）、BOX2 5,940円（税込）
サイズ：約70×90mm
・BOX1：黒子テツヤ、火神大我、日向順平、伊月 俊、木吉鉄平、テツヤ2号
・BOX2：黄瀬涼太、笠松幸男、森山由孝、緑間真太郎、高尾和成、宮地清志、青峰大輝、今吉翔一、桜井 良
・BOX3：紫原 敦、氷室辰也、福井健介、赤司征十郎、実渕玲央、黛 千尋
・キャラクリアケース（全2種）
価格：900円（税込）
サイズ：A5サイズ（148×210mm）
・トートバッグ（全1種）
価格：2,200円（税込）
サイズ：W350×H370×D110mm
・アクリルスタンドプレート（全7種）
※画像は一部グッズです。
価格：1,815円（税込）
サイズ：約120×120mm ※組み立て前
・PETANTシール（全7種）
※画像は一部グッズです。
価格：770円（税込）
サイズ：約100×150mm ※シール用紙サイズ
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https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780(https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780)
購入特典はポストカード！
『黒子のバスケ』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント！
(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
「ジャンプフェスタ2025」イベント概要
開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）
公式サイト：https://www.jumpfesta.com/
※記載されている価格はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus