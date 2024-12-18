『黒子のバスケ』の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!

株式会社Ａ３

『黒子のバスケ』の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！

本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。

新作グッズには、オリジナルミニキャライラストを使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！

▼通販でのご注文はこちらから！▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780(https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780)

販売情報（通販／会場）

＜通販＞

■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/464?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt780)

■お届け時期：2025年2月下旬頃を予定

＜「ジャンプフェスタ2025」会場販売＞

■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00 ※最終入場 16:30

■販売場所：eeo Storeブース（展示ホール9）

「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025

グッズ一覧

【オリジナルミニキャラ】

・ホログラム缶バッジBOX1（全6種） ※ブラインド

・ホログラム缶バッジBOX2（全9種） ※ブラインド

・ホログラム缶バッジBOX3（全6種） ※ブラインド

・アクリルシートBOX1（全6種） ※ブラインド

・アクリルシートBOX2（全9種） ※ブラインド

・アクリルシートBOX3（全6種） ※ブラインド

・キャラクリアケース（全2種）

・トートバッグ（全1種）

・アクリルスタンドプレート（全7種）

・PETANTシール（全7種）

※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。

※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品とあわせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。

＜購入特典＞

ポストカード

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【オリジナルミニキャラ】

・ホログラム缶バッジ ※ブラインド

価格：単品 550円（税込）／BOX1＆3 3,300円（税込）、BOX2 4,950円（税込）

サイズ：57mm

・BOX1：黒子テツヤ、火神大我、日向順平、伊月 俊、木吉鉄平、テツヤ2号

・BOX2：黄瀬涼太、笠松幸男、森山由孝、緑間真太郎、高尾和成、宮地清志、青峰大輝、今吉翔一、桜井 良

・BOX3：紫原 敦、氷室辰也、福井健介、赤司征十郎、実渕玲央、黛 千尋

・アクリルシート ※ブラインド

価格：単品 660円（税込）／BOX1＆3 3,960円（税込）、BOX2 5,940円（税込）

サイズ：約70×90mm

・BOX1：黒子テツヤ、火神大我、日向順平、伊月 俊、木吉鉄平、テツヤ2号

・BOX2：黄瀬涼太、笠松幸男、森山由孝、緑間真太郎、高尾和成、宮地清志、青峰大輝、今吉翔一、桜井 良

・BOX3：紫原 敦、氷室辰也、福井健介、赤司征十郎、実渕玲央、黛 千尋

・キャラクリアケース（全2種）

価格：900円（税込）

サイズ：A5サイズ（148×210mm）

・トートバッグ（全1種）

価格：2,200円（税込）

サイズ：W350×H370×D110mm

・アクリルスタンドプレート（全7種）

※画像は一部グッズです。

価格：1,815円（税込）

サイズ：約120×120mm ※組み立て前

・PETANTシール（全7種）

※画像は一部グッズです。

価格：770円（税込）

サイズ：約100×150mm ※シール用紙サイズ

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購入特典はポストカード！

『黒子のバスケ』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント！

(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

「ジャンプフェスタ2025」イベント概要

開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)

開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9

営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）

公式サイト：https://www.jumpfesta.com/

※記載されている価格はすべて税込価格です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus