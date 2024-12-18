『ワールドトリガー』の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!

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株式会社Ａ３


『ワールドトリガー』の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！



本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。



新作グッズには、描き下ろしイラストを使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！



▼通販でのご注文はこちらから！▼


eeo Store onlineへ


https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783(https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783)


販売情報（通販／会場）


＜通販＞
■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783)
■お届け時期：2025年2月下旬頃を予定



＜「ジャンプフェスタ2025」会場販売＞
■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00　※最終入場 16:30
■販売場所：eeo Storeブース（展示ホール9）



「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025


グッズ一覧




【描き下ろしイラスト】
・ホログラム缶バッジ（全5種）　※ブラインド
・アクリルキーホルダー（全5種）　※ブラインド
・アクリルスタンド（全5種）
・キャラクリアケース（全5種）
・ダイカットスマホステッカー（全5種）
・キャンバスボード（全1種）
・スライド式小物ケース（全5種）
・アクリルコースタースタンド（全5種）



※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。
※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品とあわせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。



＜購入特典＞
ポストカード




▼通販でのご注文はこちらから！▼


eeo Store onlineへ


https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783(https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783)


【描き下ろしイラスト】


・ホログラム缶バッジ（全5種）　※ブラインド


価格：単品 572円（税込）／BOX 2,860円（税込）
サイズ：57mm



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］


・アクリルキーホルダー（全5種）　※ブラインド


価格：単品 880円（税込）／BOX 4,400円（税込）
サイズ：65×65mm以内



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］


・アクリルスタンド（全5種）



※画像は一部グッズです。



価格：1,870円（税込）
サイズ：150×150mm以内　※商品によって異なります。



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］


・キャラクリアケース（全5種）


※画像は一部グッズです。



価格：900円（税込）
サイズ：A5サイズ（148×210mm）



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］


・ダイカットスマホステッカー（全5種）


※画像は一部グッズです。



価格：495円（税込）
サイズ：W70×H70mm以内



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］


・キャンバスボード（全1種）


価格：3,850円（税込）
サイズ：0号Fサイズ（180×140mm）


・スライド式小物ケース（全5種）


※画像は一部グッズです。



価格：715円（税込）
サイズ：90×12×40mm



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］


・アクリルコースタースタンド（全5種）


※画像は一部グッズです。



価格：1,320円（税込）
サイズ：アクリルコースター 88×88mm以内／アクリルぷちスタンド 65×65mm以内／差込穴サイズ W15×H3mm



［三上歌歩、影浦雅人、仁礼光、藤丸のの、巴虎太郎］



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eeo Store onlineへ


https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783(https://eeo.today/store/101/title/387?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt783)


購入特典はポストカード！




『ワールドトリガー』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント！



(C)葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション


「ジャンプフェスタ2025」イベント概要




開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）



公式サイト：https://www.jumpfesta.com/



※記載されている価格はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。


株式会社A3
株式会社A3

【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業

【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus