「DC Shoes」から、エレガントなリボン風シューレースと高さ約6cmのボリュームソールのプラットフォームスニーカー「CHELSEA LITE WEDGE SE」が2024年12月下旬より発売！

ストリートブランド「DC Shoes」(ボードライダーズジャパン合同会社、本社:東京都渋谷区、社長:サミー ユー)では、エレガントなリボン風シューレースに高さ約6cmのボリュームソールを備えた新モデル「CHELSEA LITE WEDGE SE(チェルシー ライト ウェッジ SE)」を、2024年12月下旬より発売します。

ボードライダーズジャパン合同会社CHELSEA LITE WEDGE SE(White/Silver)

2025年春夏シーズンの新モデル「CHELSEA LITE WEDGE SE」は、「DC Shoes」のネームをプリントした幅2cmのリボン風シューレースが特徴のプラットフォームスニーカーです。ホワイトのアッパーにはシルバー、ブラックのアッパーにはゴールドのロゴを配しています。高さ約6cmのボリュームソールとシューレースのアクセントが、ストリートファッションにガーリーなテイストをプラスします。

また、今季の新色には、都会的な印象のオールホワイトやオールブラックなどのワントーンや、「DC Shoes」オリジナルのモノグラム柄、コーディネートのアクセントになるコンビモデルなど、多彩なカラーをラインナップしています。

アーティスト 金谷鞠杏が着用する「CHELSEA LITE WEDGE SE」をはじめ、今季の新作アイテムは、2025年春夏のシーズンムービーや「HIGH OR LOW?」特設サイトにてご紹介しています。

DC Shoes 2025 SPRING & SUMMER 「HIGH OR LOW?」ムービー(34秒)

https://www.youtube.com/watch?v=K8GwrgRRM2A

「HIGH OR LOW?」特設ページ

https://boardriders.co.jp/collections/high-or-low

今シーズンの新作アイテムの詳細は下記をご覧ください。

【DC Shoes 2025 SPRING & SUMMER COLLECTION 注目アイテムのご紹介】

DC Shoes 2025 SPRING & SUMMER COLLECTIONの新モデルや新色の中から、特におすすめのアイテムをピックアップしてご紹介します。

厚底のソールで人気の「CHELSEA LITE WEDGE」に、ワイドなシューレースとシルバーのロゴの新モデルが登場。新色には、ホワイトやブラックのワントーンモデルのほか、DC Shoeオリジナルのモノグラム柄、コーディネートのアクセントになるビビッドカラーやカレッジテイストのカラーなどをラインナップしています。

《 新モデル / ウィメンズ 》

CHELSEA LITE WEDGE SE

(チェルシー ライト ウェッジ SE)

価格:\10,450

発売日:12月下旬

[サイズ]23.0~25.0cm

[カラー]White/Silver(ホワイト/シルバー、モデル着用色), Black/Gold(ブラック/ゴールド)

エレガントなリボン風のワイドシューレースに輝くシルバーのロゴが特徴のニューモデル。

高さ約6cmのウェッジソールは美脚効果も発揮する。さらに超軽量でクッション性の高いEVAと耐久性の高いラバーを組み合わせたアウトソールは、長時間の着用においても疲れにくく、デザイン性と機能を兼ね備えたスケートブランドならではの高い機能性の逸品です。

アーティスト 金谷鞠杏CHELSEA LITE WEDGE SE(White/Silver)CHELSEA LITE WEDGE SE(Black/Gold)

《 新色 / ユニセックス 》

MANTECA 4 HI(マンテカ 4 ハイ)

価格:\11,550 発売日:2024年12月下旬

[サイズ]23.0~29.0, 30.0cm

[カラー]Black/Turquoise(ブラック/ターコイズ、モデル着用色), LT Grey/Khaki(ライトグレー/カーキ), Green/Grey/White(グリーン/グレー/ホワイト), White/DK Teal(ホワイト/ダークティール), White/Deep Red(ホワイト/ディープレッド)

DC定番のスケートシューズ「MANTECA 4」のハイカットモデルに新色が登場。鮮やかなターコイズブルー×ブラックのほか、アースカラーやカレッジライクなカラーなどを組み合わせたフレッシュな配色が魅力です。程よいホールド感が足首をサポートし、フォームパッド入りの履き口とタン、メッシュライナーなどにより快適な履き心地が持続します。また、耐摩耗性や粘着性の高いアウトソールがパフォーマンス力を向上させています。

MANTECA 4 HI(Black/Turquoise)MANTECA 4 HI(Black/Turquoise)MANTECA 4 HI(LT Grey/Khaki)MANTECA 4 HI(Green/Grey/White)MANTECA 4 HI(White/DK Teal)MANTECA 4 HI(White/Deep Red)

《 新色 / ユニセックス 》

PURE HIGH-TOP SE SN(ピュア ハイ トップ SE SN)

価格:\12,100 発売日:2024年12月中旬

[サイズ] 23.0~29.0, 30.0cm

[カラー]White/Beige(ホワイト/ベージュ、モデル着用色), White/White(ホワイト/ホワイト)

シンセティックレザーアッパーに、DC Shoesオリジナルのモノグラム柄を配したコンビタイプとオールホワイトの新色が登場。タンと履き口に施した厚手のフォームパッドとラップカップ構造により、ホールド感と快適な履き心地にこだわりました。裏地にメッシュ素材を採用し、通気性をアップ。アウトソールには耐摩耗性に優れたラバーを使用しています。

PURE HIGH-TOP SE SN(White/Beige)PURE HIGH-TOP SE SN(White/Beige)PURE HIGH-TOP SE SN(White/White)

《 新色 / ウィメンズ 》

MANTECA 4 MID LX(マンテカ 4 ミッド LX)

価格:\12,650

発売日:2024年12月下旬

[サイズ]23.0~25.0cm

[カラー]Leopard(レオパード、モデル着用色)

DC定番「MANTECA 4」のミッドカットモデルにトレンド感のあるヒョウ柄のオーバーレイを配した新色。フォームパッド入りの履き口とタン、ミッドカットが高いサポート力を発揮し、メッシュライナーにより快適な履き心地に。アウトソールには、耐摩耗性やグリップ力の高い頑丈なラバー素材を採用しています。

MANTECA 4 MID LX(Leopard)MANTECA 4 MID LX(Leopard)

《 新色 / ウィメンズ 》

UNIVERSITY MID SE SN(ユニバーシティ ミッド SE SN)

価格:\9,900

発売日:2024年12月中旬

[サイズ]23.0~25.0cm

[カラー]White/Beige(ホワイト/ベージュ、モデル着用色), White/White(ホワイト/ホワイト)

2025春夏シーズンの新色に、DCオリジナルのモノグラム柄とオールホワイトが登場。タンと履き口に施した厚手のフォームパッドやメッシュライナーによって、ホールド感と快適な履き心地にこだわりました。また、超軽量素材UNILITE(TM)とラバーを組み合わせたアウトソールは、ダンスやワークアウトにも最適です。

UNIVERSITY MID SE SN(White/Beige)UNIVERSITY MID SE SN(White/Beige)UNIVERSITY MID SE SN(White/White)

《 新色 / ユニセックス 》

PURE SE SN(ピュア SE SN)

価格:\11,000

発売日:2024年12月中旬

[サイズ]23.0~29.0, 30.0cm

[カラー]White/Beige(ホワイト/ベージュ、モデル着用色), White/White(ホワイト/ホワイト)

DC Shoes定番のライフスタイルフットウェアに、モノグラム柄とオールホワイトの新色が登場。タンと履き口に施したフォームパッドとラップカップ構造により、ホールド感と快適な履き心地にこだわりました。裏地にメッシュ素材を採用し、通気性をアップ。また、アウトソールには耐摩耗性に優れたラバーを使用しています。

PURE SE SN(White/Beige)PURE SE SN(White/Beige)PURE SE SN(White/White)

《 新色 / ユニセックス 》

MANTECA 4(マンテカ 4)

価格:\10,450

発売日:2024年12月下旬

[サイズ]23.0~29.0, 30.0cm

[カラー]Black/Turquoise(ブラック/ターコイズ), LT Grey/Khaki(ライトグレー/カーキ), Teal/White(ティール/ホワイト), White/Deep Red(ホワイト/ディープレッド), Khaki/DK Olive(カーキ/ダークオリーブ)

DC定番のスケートシューズ「MANTECA 4」の新色フォームパッド入りの履き口とタン、メッシュライナーなどが快適な履き心地を持続させます。また、耐摩耗性や粘着性の高いアウトソールがパフォーマンス力をアップさせています。

MANTECA 4(Black/Turquoise)MANTECA 4(Black/Turquoise)MANTECA 4(LT Grey/Khaki)MANTECA 4(Teal/White)MANTECA 4(White/Deep Red)MANTECA 4(Khaki/DK Olive)

《 新色 / ウィメンズ 》

CHELSEA PLUS SE SN(チェルシー プラス SE SN)

価格:\8,030 発売日:2024年12月中旬

[サイズ]23.0~25.0cm

[カラー]White/Beige(ホワイト/ベージュ、モデル着用色), White/White(ホワイト/ホワイト)

DCのモノグラム柄とオールホワイトの新色。通気性や放熱性を高め、足のムレを軽減させる通気孔を搭載しています。バルカナイズド製法のため丈夫で、しなやかな履き心地とすっきりとしたフォルムが特徴です。

CHELSEA PLUS SE SN(White/Beige)CHELSEA PLUS SE SN(White/Beige)CHELSEA PLUS SE SN(White/White)

DC Shoes(ディーシー シューズ)について

1994年にアメリカ西海岸カリフォルニア州で誕生したストリートブランドDC SHOES。 30年を迎えた歴史の中で創設者であるデーモン・ウェイとケン・ブロックによって、スケートボード、スノーボード、モトクロスといったフィールドへと展開。他ブランドとのコラボレーションは時代に先駆けて取り組み、ミュージックやアートをミックスした独自のブランドポジションを作り上げ、ストリートカルチャーを牽引してきた。様々なDNAに導かれたDCは、創設者の信念を変えることなく、常識を破り続け、常に新しいものを創造し、プッシュし続けている。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン

TEL: 0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/

[公式Instagramアカウント]

@dcshoes_japan https://www.instagram.com/dcshoes_japan