東海理化のアップサイクルブランド「Think Scrap」が高校生と推し活グッズ専門店とコラボ
株式会社東海理化
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「Think Scrap」Amazonサイト
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=isHSKR2wvq0 ]
株式会社東海理化が手掛けるシートベルト端材を使ったサステナブル＆アップサイクルブランド「Think Scrap（シンクスクラップ）」は、「愛知県立愛知商業高等学校ユネスコクラブ」（名古屋市東区）と池袋の推し活グッズ専門店「ジェイホビ研究所」（東京都豊島区）とコラボし“ご当地推し活ショルダーバッグ”を製作しました。バッグ本体にはご当地産業である車のイラストをプリントすることで、中に入れた推しのぬいぐるみが車に乗っているような見た目を演出できます。
バッグのショルダーベルトにはシートベルト端材を使用し、カバン本体はテントの製造過程で出たターポリン端材を活用しました。
本商品は12月20日（金）から名古屋パルコ東館３階にて行われる推し活グッズポップアップショップで販売します。「Think Scrap × 推し活」の新たなアップサイクル商品をお楽しみに。通常のThink Scrap商品も販売いたしますのでぜひご来店ください。
【商品概要】
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【ポップアップショップ概要】
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【会社URL】
株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/
Think Scrap：https://www.thinkscrap.jp/
株式会社LOGUE「ジェイホビ研究所」：https://www.jeken.club/
愛知商業高校 ユネスコクラブ：https://www.instagram.com/aisho_unescoclub/
【本件に関するお問い合わせ先】
東海理化 Think Scrap事務局
Email：thinkscrap@exc.tokai-rika.co.jp
「Think Scrap」Amazonサイト
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=isHSKR2wvq0 ]