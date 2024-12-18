名作『ザ・キング・オブ・ファイターズ ′94 外伝』が帰ってきた！【復刊ドットコム×SNK】

株式会社復刊ドットコム◆『ザ・キング・オブ・ファイターズ '94』のコミカライズ作品を復刊！

90年代にゲームセンターを席巻した対戦格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ（以下、KOF）」のコミカライズ作品『ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 外伝』（著：鷹岬諒）を30年ぶりに生原稿からの復刊です！

1巻カバー極限流のユリ登場！2巻カバー餓狼チーム3巻カバー飛翔脚 !!4巻カバー背後のシルエットは……5巻カバー龍虎乱舞が炸裂 !!6巻カバールガールとの最終決戦◆『ザ・キング・オブ・ファイターズ G-ギガ-』も復刊が決定！

『ザ・キング・オブ・ファイターズ '94外伝』に続いて同じ鷹岬先生の『ザ・キング・オブ・ファイターズ G-ギガ-』も復刊が決定していますので、続報をお待ち下さい！

◆SNKゲームIPコミカライズを続々復刊予定！

『ザ・キング・オブ・ファイターズ '94外伝』をスタートとして、SNKゲームIPの「KOF」「餓狼伝説」「龍虎の拳」「サムライスピリッツ」「月華の剣士」などコミック・画集・ノベルを復刊していく予定です！

復刊ドットコム特集ページ：https://www.fukkan.com/c/special/snk-ebook

◆『THE KING OF FIGHTERS』シリーズ30周年

1994年8月25日にKOFシリーズの第1作となる『THE KING OF FIGHTERS '94』が、アーケードのMVS（業務用ネオジオ）で登場。2022年発売の最新作の『THE KING OF FIGHTERS XV』に至るまで、格闘ゲームの中でも随一のタイトル数を誇るKOFシリーズは、ファンの皆様に支えられ2024年8月25日に発売30周年を迎えました。シリーズ30周年を記念して、現在30個の企画を実施中。最新情報は「KOF 30周年 プロジェクト」公式Xアカウントにてお知らせします。

『THE KING OF FIGHTERS』シリーズ30周年特設サイト：https://kof30th.com/jp/

「KOF 30周年 プロジェクト」公式Xアカウント：https://x.com/KOFstudio_jp

『ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 外伝』取扱電子ストア（一部）

Kindle： 1巻(https://amzn.asia/d/h6Ku9Fy) ／ 2巻(https://amzn.asia/d/39yjN1W) ／ 3巻(https://amzn.asia/d/c72XCms) ／ 4巻(https://amzn.asia/d/aMUw2Fw) ／ 5巻(https://amzn.asia/d/7HhSjzp) ／ 6巻(https://amzn.asia/d/hRlswmQ)

Kobo： 1巻(https://books.rakuten.co.jp/rk/fa44ff4b23453cbd9b99b63c62454a1c/) ／ 2巻(https://books.rakuten.co.jp/rk/9e462842221033868663e432813c5505/) ／ 3巻(https://books.rakuten.co.jp/rk/61d1110a195a3c57802547a389eb710e/) ／ 4巻(https://books.rakuten.co.jp/rk/a040dc794c993eccad7cff926f37a5ef/) ／ 5巻(https://books.rakuten.co.jp/rk/6014055e5283367ebdb58f0cac5838bf/) ／ 6巻(https://books.rakuten.co.jp/rk/a0cefed8907131b68497f2478de4f8c9/)

ebookjapan： 1巻(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/867774/A005600196/) ／ 2巻(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/867774/A005600199/) ／ 3巻(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/867774/A005600202/) ／ 4巻(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/867774/A005600205/) ／ 5巻(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/867774/A005600210/) ／ 6巻(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/867774/A005600214/)

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株式会社復刊ドットコム

すでに絶版・品切れになった書籍の復刊リクエストをお客様から受けつけ、ご要望に応えて書籍を復刊し、お客様の手元に作品を届ける国内唯一のサービスです。創業から25周年を迎え、累計会員数57万人、累計リクエスト投票数は96万件となり、これまで6000タイトル以上の作品が復刊されています。

URL：https://www.fukkan.com/

■会社概要

社名：株式会社復刊ドットコム

創立：1999年10月1日

代表者：岩本利明

事業内容：「復刊ドットコム」運営、書籍発行および販売業務

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1目黒セントラルスクエア5F

株主：カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社100％

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