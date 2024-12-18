【U18】「インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2024」大会結果について
シーホース三河株式会社
| FIRST ROUND
| SECOND ROUND
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2024年11月29日(金)～12月2日(月)にかけて開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2024」大会にシーホース三河U18が出場しました。
今大会の初戦となるFIRST ROUNDで、神戸ストークスU18と対戦。オーバータイムに突入する接戦を制して勝利しました。
続くSECOND ROUNDでは、前回大会優勝のレバンガ北海道U18と対戦。51-101で敗れ、本大会を終えました。
大会期間中のご青援ありがとうございました。
■大会結果■
| FIRST ROUND
三河U18 93-86 神戸U18
▶スタッツ：https://www.bleague.jp/files/user/_/u18-championship/2024/pdf/game1.pdf?_ga=2.93774814.236204554.1734310484-2106896083.1733452267
| SECOND ROUND
三河U18 51-101 北海道U18
▶スタッツ：https://www.bleague.jp/files/user/_/u18-championship/2024/pdf/game13.pdf?_ga=2.93774814.236204554.1734310484-2106896083.1733452267
■写真■
■サイト■
https://www.bleague.jp/u18-championship/2024/?_ga=2.201171949.236204554.1734310484-2106896083.1733452267