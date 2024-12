オリジナルグッズがもらえる『 BanG Dream!（バンドリ！）× リットーミュージック コラボフェア 』がスタート！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役:木谷高明)が手掛けるメディアミックスプロジェクト、『BanG Dream!(バンドリ!)』とのコラボレーションフェアを、12月20日より全国の対象書店/楽器店で順次スタート!(※開催日程は店舗により異なりますので、各店舗様にご確認をお願いいたします。)

『オフィシャル・バンドスコア MyGO!!!!! Selection2』(12月20日発売)の刊行とTVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』(2025年1月2日より放送開始)の放送を記念した今回のフェアでは、開催店で対象商品を購入した方に、『Ave Mujica オリジナル・クリアファイル(A4)』を贈呈(無くなり次第終了)。さらに、抽選で合計60名様に、『MyGO!!!!!』と『Ave Mujica』のオリジナル・キーホルダーをプレゼントします!

【フェア詳細】

フェア対象商品ご購入で『Ave Mujica オリジナル・クリアファイル(A4)』を贈呈。さらに、レシートorはがきの応募で抽選でオリジナル・キーホルダーをプレゼント!

【応募対象商品】

◎フェア開催店舗で『バンドリ! コラボフェア』オビが巻かれた商品

◎新刊『オフィシャル・バンドスコア MyGO!!!!! Selection 2』

※店舗によってフェア対象商品が異なる場合がございますので、各店舗様にお問い合わせ下さい。

【賞品】

A賞:MyGO!!!!! キーホルダー

B賞:Ave Mujica メンバー別キーホルダー 5点セット

【応募締切日】

2025年2月28日(金)23:59 当日消印有効

【特設サイト】

https://www.rittor-music.co.jp/s/bangdream/fair/

フェア概要、応募の詳細や開催店舗などは特設サイトにてご確認ください。

※画像掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)BanG Dream! Project

【「BanG Dream! (バンドリ!)」とは】

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には国内ユーザー数が1,600万人を突破。2024年9月16日(月)には7.5周年を迎えた。また、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」に続き、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が絶賛公開中。続編となる TVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年 1月2日(木)からTOKYO MXほかにて放送を予定しており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト:https://bang-dream.com/

公式X:https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド&レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー&クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア&コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:松本大輔、証券コード:東証スタンダード市場9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6362-80953cb8236ae8a201b582ca3be7bf36.pdf