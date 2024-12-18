「令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金」の受け付けを開始

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日本赤十字社

日本赤十字社（本社：東京都港区）は、沖縄県北部地域に被害をもたらした令和６年11月８日からの大雨災害による義援金の受け付けを開始いたします。


なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。



１　義援金名

「令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金」



２　受付期間

令和６年12月18日（水）～令和７年１月31日（金）



３　お預かり口座

（１）ゆうちょ銀行・郵便局


金融機関：ゆうちょ銀行


口座番号：00140-6-293972


口座加入者名：日赤令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金



（２）都市銀行


三井住友銀行　すずらん支店　普通預金　　2787516


三菱UFJ銀行　 やまびこ支店　普通預金　　2105511


みずほ銀行　　クヌギ支店　　普通預金　　0620693


口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」



※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です


詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）