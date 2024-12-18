「令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金」の受け付けを開始
日本赤十字社
１ 義援金名
２ 受付期間
３ お預かり口座
日本赤十字社（本社：東京都港区）は、沖縄県北部地域に被害をもたらした令和６年11月８日からの大雨災害による義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。
１ 義援金名
「令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金」
２ 受付期間
令和６年12月18日（水）～令和７年１月31日（金）
３ お預かり口座
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00140-6-293972
口座加入者名：日赤令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金
（２）都市銀行
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787516
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105511
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620693
口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」
※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です
詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）