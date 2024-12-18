【茨城県境町】「第２回さかいまち国際児童画展」
【茨城県境町】「第２回さかいまち国際児童画展」開催
【第２回さかいまち国際児童画展】受賞作140点をS-Gallery粛粲寳美術館に展示
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、境町アートのまちづくりとしてS-Gallery粛粲寳美術館（茨城県猿島郡境町坂花町1455ｰ1）(https://www.google.co.jp/maps/place/S-Gallery+%E7%B2%9B%E7%B2%B2%E5%AF%B6%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8/@36.1051093,139.7916763,20z/data=!4m6!3m5!1s0x6018b12462eb70a3:0x7748530bed5cd50c!8m2!3d36.1050408!4d139.7919731!16s%2Fg%2F11k1qddvr2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)において境町アートプロジェクト主催の企画展示を行っています。
12月18日（水）～令和7年2月24日（月・祝）より、第２回となる「さかいまち国際児童画展」を開催します。
本展示では、境町の子どもたちと、町と友好のある海外の国や地域の子どもたちの作品から募集した1,199点の作品のうち、受賞作140点を展示します。
あわせて会期中に、ギターデュオ「SANALUCAS」（清水悠(https://haruka-shimizu.com/)×秋田勇魚(https://www.instagram.com/isanakita/)）によるプロムナードコンサートや、茨城県出身の詩人 新川和江の詩の朗読会（朗読協力：八千代よむよむクラブ、光山久美子）を開催します。
S-Gallery粛粲寳美術館
【第２回さかいまち国際児童画展】
日 時：12月18日（水）～令和7年2月24日（月・祝）
場 所：S-Gallery粛粲寶美術館（茨城県猿島郡境町1455-1）
休館日：月曜日・火曜日・年末年始
入場料：無料
ギターデュオ「ANALUCAS」プロムナードコンサート
日 時：令和7年1月12日（日）
演奏開始時間：13時半～、14時半～、15時半～
入場料：無料
演奏者のCDを会期中「S-Gallery粛粲寳美術館」にて販売します
新川和江の詩の朗読会「二月のうた」
日 程：令和7年2月2日（日）
時 間：10:15～12:00
参加費：無料(要事前申し込み(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/mailform.php?code=51)）
対象・定員：小中学生と保護者の10組20名
朗読協力：八千代よむよむクラブ、光山久美子
第２回さかいまち国際児童画展ポスター