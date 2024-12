Shuta SueyoshiがプロデュースするファッションブランドArmillary.(アーミラリ）サンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテムを発表！

株式会社KONNEKT INTERNATIONAL

Shuta SueyoshiがプロデュースするファッションブランドArmillary.(アーミラリ)と、世界で愛され50周年を迎えたハローキティをはじめとする、人気のサンリオキャラクターズとのコラボレーションが決定しました!12月18日(水)~ 24日(火)の一週間限定でArmillary.オンラインストアで受注販売を開始いたします。

ハローキティ・マイメロディ・クロミの人気キャラクターがArmillary.の人気アイテムに登場!Tシャツや今の時期にぴったりなフーディー、日常使いしやすいトートバッグやポーチをご用意しました。

どこか懐かしいレトロなハローキティに、着ぐるみ姿やキノコに扮したサンリオキャラクターズなど遊び心がつまった愛くるしいデザインが特徴のアイテムとなります。

【商品ラインナップ】

商品名:HELLO KITTY LONG TEE

価 格:\7,500 税込

カラー:WHITE / BLACK

展開サイズ:F

フロントにハローキティのプリントを施したロンT 。

読んでいる本から頭がひょっこり出ているのが可愛らしいデザイン。

シンプルながらもインパクトのある一枚です!

商品名:SANRIO CHARACTERS BIG HOODIE

価 格:\12,000 税込

カラー:IVORY / PINK / BLACK

展開サイズ:F

ハローキティ、マイメロディ、クロミを今期注目のピクセル柄に落とし込んだ遊び心満載!袖口のプリントも可愛いワンポイント。

肌当たりの良いコットンで、しなやかでありながらハリがあり、着用シルエットもかわいいフーディーです。

商品名:SANRIO CHARACTERS SHORT TEE

価 格:\6,500 税込

カラー:IVORY / PINK / BLACK

展開サイズ:F

フロントにはハローキティ、マイメロディ、クロミがくまの着ぐるみを着たキャッチ-なプリント。程よく厚みがあり、どんなボトムとも合わせやすい短すぎないショート丈なので幅広いコーデをお楽しみいただけます。

【サンリオキャラクターズ×Armillary. スペシャルコラボレーション】

受注販売期間:12月18日(水)20:00 ~ 12月24日(火)23:59

展開チャネル:公式オンラインストア https://armillary.jp/(https://armillary.jp/)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655728

【「Armillary.」について】

2019年、アーティストShuta Sueyoshiのプロデュースによるユニセックスブランドとしてスタート。ブランド名の由来となるのは、”armillary sphere=天球儀”。天球儀を構築する複数の「輪」を、多様なアートが重なり合う様と解釈し、年代や性別、国境に囚われないコレクションを発信。

ファブリック・デザイン・シルエットに拘り、日常に彩り与えるようなアイテムを提案している。

Armillary. Official Site:https://armillary.jp/

Instagram:@armillary.official ( https://www.instagram.com/armillary.official/ )

X:@Armillary_ ( https://twitter.com/Armillary_ )

【Shuta Sueyoshiプロフィール】

アーティスト

2017年5月よりソロ活動を本格的にスタートしオリジナル楽曲「Switch」「Sad Story」「to.ri.ca.go」を同月に配信限定でリリース。「Switch」は日本、台湾、香港にてiTunesソングランキング1位を獲得。同年10月に配信された「秒針 Re:time」でも日本、台湾、香港のJ-Popランキング1位を獲得した。

翌2018年にリリースされた1stアルバム「JACK IN THE BOX」を引っさげ初の全国ライブツアーを開催。最終日となるファイナル公演は日本武道館で開催し、その映像作品「Shuta Sueyoshi LIVE TOUR 2018 -JACK IN THE BOX-NIPPON BUDOKAN」がDVDチャート1位にランクイン。

2019年には2ndアルバム「WONDER HACK」をリリースし、同タイトルの全国ライブツアーを開催。最終公演は幕張メッセ2daysで幕を閉じた。

2ndアルバム収録曲でもある「HACK」が2020年5月度のTikTok月間総再生回数1億回を超え、さらなる注目を集める。

また、アーティスト活動だけでなく、アパレルブランドの設立やゲーム実況動画の更新をメインとしたYouTubeチャンネルを開設するなど、活躍の幅を広げている。

Instagram:@shuta_sueyoshi_12.11( https://www.instagram.com/shuta_sueyoshi_12.11/ )

X:@SHUUTY_ss ( https://twitter.com/shuuty_ss )

You Tube:@しゅーた-z7q ( https://www.youtube.com/channel/UCqvtDC826l9h02qjgtscmKw )