十和田市現代美術館と冬の奥入瀬をめぐるモニターツアー「とわだ夜さんぽ -自然と、アートと、待ち合わせ。」開催！
(C)︎十和田奥入瀬観光機構 ※写真はイメージです。
一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（理事長：岩間惠美郎）では、2025年2月6日（木）に、特別な体験ツアー「とわだ夜さんぽ」を開催いたします。今回のツアーテーマは、「自然と、アートと、待ち合わせ」。十和田市現代美術館(https://towadaartcenter.com/)のミュージアムツアーと奥入瀬渓流氷瀑ツアー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000067262.html)をガイド付きで一夜に楽しむことができます。日常を離れて現代アートと奥入瀬渓流の自然をめぐり、心と感性を磨く、特別な体験ツアーです。
本ツアーは、十和田市の「ナイトタイムエコノミー」を活性化し、冬季観光の魅力を見直して発信する取り組みの一環として企画しました。十和田市街地と奥入瀬・十和田湖地区をつなぎ、ご来訪の皆さまに、豊かな文化・自然が織りなす十和田市の魅力を深く感じていただくことで、地域全体の活性化を目指しております。
ご多忙とは存じますが、取材及び報道方につきまして、特段のご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。
モニターツアーの概要
(1) ツアー名称
とわだ夜さんぽ -自然と、アートと、待ち合わせ。
(2) 実施日
2025年2月6日（木）
(3) 集合場所
十和田市現代美術館 受付（チケットカウンター）
〒034-0082 青森県十和田市西二番町10-9
(4) 参加費
おひとり当たり 8,000円（税込）
※モニターツアー特別料金。通常価格15,000円（税込）。
(5) 定員
15名（申込多数の場合は抽選を行います。）
お申込〆切：1月12日（日）
ご参加案内：1月14日（火）
(6) お申込方法
オンライン申込み
https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/945796
(7) スケジュール詳細
15:50 集合
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16:00 十和田市現代美術館ミュージアムツアー≪屋内≫ ※ガイド付き
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17:00 十和田市現代美術館ミュージアムツアー≪屋外≫ ※ガイド付き
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17:15 休憩（十和田市現代美術館内「cube cafe & shop」にて）
コーヒースタンド「Unbreakable(https://unbreakable-coffee-stand.com/)」特製の軽食、「cube cafe & shop(https://towadaartcenter.com/overview/cafe-shop/)」のドリンクを提供いたします。
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18:00 バスにて移動
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19:00 ライトアップされた氷瀑などの鑑賞（奥入瀬渓流にて） ※ガイド付き
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20:00 バスにて移動
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21:00 十和田市現代美術館前にて解散
(8) 注意事項
・お申込画面やご案内を入念にご確認いただいた上でお申し込みください。
・天候等により中止や延期、またはツアーの内容が変更になる場合がございます。
・基本はバスでのご移動ですが、徒歩での施設内ご見学や雪道散策を伴うツアーとなります。
・屋外は足元が滑りやすいため、滑り止めがついたブーツ等の着用がおすすめです。またダウンコード、ニット帽、マフラー、手袋等で防寒対策をお願いします。
・未成年者が参加される場合は、必ず保護者のご同行をお願いします。
(9) 主催
一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）
(10) 協力
十和田市現代美術館
【お問い合わせ先】
一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 企画マーケティング部 鶴田・梅田
住所：〒034-0011 青森県十和田市稲生町15-3 アートステーショントワダ内
TEL：0176-24-3006 FAX：0176-24-3007 Mail：info@towada.travel