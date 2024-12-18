「ABEMA」、年末年始のアニメチャンネルラインナップ第1弾を発表 !秋の新作アニメ40作品や1月クールアニメの過去シリーズ、今年劇場公開された話題作まで12月21日（土）より続々と無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、年末年始に過去最大作品数となるアニメ350作品以上を無料で一挙放送する“アベマアニメ無料祭”を開催することを決定いたしました。

このたび年末年始に合わせ決定した“アベマアニメ無料祭”企画では、往年の人気作から最新の話題作まで、見逃せない注目のアニメ350作品以上を、2024年12月21日（土）より続々と無料一挙放送、無料配信いたします。また、そのラインナップ第1弾を発表いたします。

『ダンダダン』『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』など、2024年秋の新作アニメ作品より40作品を無料一挙放送するほか、2025年1月クールアニメ過去シリーズの振り返りとして、『わたしの幸せな結婚』『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ、そして今年劇場公開されたアニメ作品関連作からは『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』アニメシリーズなど盛りだくさんで無料一挙放送いたします。

今後も、ラインナップ作品を続々と発表予定です。「ABEMA」過去最大級でお届けする、年末年始の“アニメ無料祭”に、ぜひご期待ください。

■「ABEMA」アニメチャンネル／年末年始350作品以上無料大放出！“アベマアニメ無料祭”

ラインナップ 第1弾

＜2024年秋の新作アニメ40作品無料一挙放送＞

▼『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』#1～11

(C)じゃき・オーバーラップ／話術士製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2024年12月23日（月）午後4時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AvYj2t8feAFz5u

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『ダンダダン』全話無料一挙放送

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2024年12月29日（日）午後2時15分～

12月30日（月）午前10時15分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/F8Xmn3j38Kd4TH

（URLは12月29日（日）の回です）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

＜2025年1月クールアニメ過去シリーズ振り返り無料一挙放送＞

▼『わたしの幸せな結婚』全話無料一挙配信

(C)2023 顎木あくみ・月岡月穂／KADOKAWA／「わたしの幸せな結婚」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2024年12月21日（土）夜8時～

12月22日（日）昼12時～

配信チャンネル：ラブコメアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/lovecomedy-anime/slots/EX4EKc6N15xv5D

（URLは12月21日（土）の回です）

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『Re:ゼロから始める異世界生活』全シリーズ全話 無料一挙配信

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2024年12月22日（日）夜7時～より順次無料配信

配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime/slots/8xVsth7WBKV8go

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『アオのハコ』全話無料一挙放送

(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2024年12月25日（水）午後4時15分～

2025年1月2日（木）午後4時15分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EQAq2CkDHsDCkw

（URLは12月25日（水）の回です）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『俺だけレベルアップな件』全話無料一挙放送

(C)Solo Leveling Animation Partners

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2024年12月29日（日）夜7時～

12月30日（月）午前7時30分～

放送チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime/slots/AJhmpfNRfucaVD

（URLは12月29日（日）の回です）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

■そのほかの作品も続々無料配信！

＜新作秋アニメ＞

・青の祓魔師 雪の果篇

・2.5次元の誘惑

・テレビアニメ「オーイ！とんぼ」第2期

・鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season

・きのこいぬ

・結婚するって、本当ですか

・合コンに行ったら女がいなかった話

・さようなら竜生、こんにちは人生

・時空の隙

・精霊幻想記2

・ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII

・転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期

・七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期

・ネガポジアングラー

・パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき

・ひとりぼっちの異世界攻略

・「ブルーロック」シリーズ

・星降る王国のニナ

・魔王2099

・魔王様、リトライ！R

・やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中

・来世は他人がいい

・歴史に残る悪女になるぞ

＜1月クールアニメ関連作＞

・「青の祓魔師」シリーズ

・甘神さんちの縁結び

・「ありふれた職業で世界最強」シリーズ

・「シャングリラ・フロンティア」シリーズ

・ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇

・トリリオンゲーム

ほか

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ