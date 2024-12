今、話題のドラマ版「イコライザー」全シーズン1～4が見られるのはアクションチャンネルだけ！

AXN株式会社(C) 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

日本唯一の(*1)アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(旧AXN)(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、ドラマ版「イコライザー(シーズン4)」の最終話含むラスト2話を12月25日(水)夜11時から独占日本初放送(*2)いたします。それに先立ち、同日午後2時より第1話からキャッチアップ放送します。さらに、多くのリクエストが寄せられたシーズン4二カ国語版を2025年1月8日(水)夜11時より第1話から日本初放送、それに合わせて1月4日(土)朝6時から二カ国語版シーズン1~3を“2日間ぶっ通し一挙放送” でお届けいたします。この冬はアクションチャンネルでイコライザー三昧!どうぞお楽しみください。



話題のドラマ版、最新シーズン4が見られるのはアクションチャンネルだけ!

元CIAの最強シングルマザー、 ロビン・マッコールが、驚異的な戦闘能力を駆使して悪党を成敗し、よりどころの無い人々を助ける姿が描かれる勧善懲悪のクライム・アクション、ドラマ版「イコライザー」。見るとスカッと爽快な気分になれるこの作品にハマる人が急増中で、今SNSでも話題を集めています。

デンゼル・ワシントン主演の映画「イコライザー」シリーズの世界観をそのままに、主人公を女性に置き換えたこのドラマ版、本国で今年5月に放送を終えたばかり最新シーズン4が見られるのはアクションチャンネルだけです。

シーズン4はいよいよクライマックス!ロビン、ダンテ、チームの運命は……?

12月25日(水)のクリスマスの夜に独占日本初放送の第9話、第10話(最終話)で、いよいよクライマックスを迎えるシーズン4。刑事と追われる身からスタートしたダンテとロビンの関係は新たな展開を迎えるのか、チームのメンバーの運命は……お見逃しなく!

ファン待望の二カ国語版も第1話から放送スタート!

さらに、シーズン4字幕版が放送スタートしてから、リクエストの声がやまなかった二カ国語版もついに日本初放送、それに合わせて、シーズン1~3を“2日間ぶっ通し一挙放送” でお届けします。声優、本田貴子さんによるロビン・マッコールのかっこいい吹替版イコライザーを、アクションチャンネルで全シーズン全話一気にお楽しみください!

イコライザー(シーズン4・全10話)【独占日本初】

■放送情報(C) 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

【字幕版】

★最終話まで一気に見よう!

第1~8話キャッチアップ一挙放送:12/25(水)午後2:00スタート

最終話2時間スペシャル:12/25(水)夜11:00スタート(第9~10話連続放送)

【二カ国語版】

1/8(水)夜11:00スタート 毎週水曜夜11:00

イコライザー(1~3・全46話)

【二カ国語版】

★シーズン4直前!シーズン1~3(二カ国語版)2日間ぶっ通し一挙放送!

1/4(土)朝6:00スタート

番組サイトはこちら :https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/

(*1) 自社調べ(2024年12月1日)。日本国内における放送サービスとして。

(*2) 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu ray に先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

