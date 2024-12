大ヒットシリーズの最終章！世界中から愛される＜俺たちの物語＞が、ここに完結！『ヴェノム：ザ・ラストダンス』早くも12/18(水)より デジタル配信決定！初の試み、デジタル特典付きのデジタルセル配信も！

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』のデジタルプレミア配信を本日12月18日(水)より開始いたしました。

<俺たち2人>でいることが、世界を破滅に導く・・。

ヴェノムに隠された秘密を知るシンビオートの<神>ヌルが、2人を分かつ最大最凶の敵として登場!

シリーズ最大スケールで描かれる2人の決死の逃亡劇と、ヴェノムの秘密を狙って容赦なく立ちはだかる最強の敵、シンビオートの創造主ヌルとの壮絶な戦い。

<俺たち>2人が迎える最終章(ラストダンス)とは・・。

全世界累計興収13億6200万ドル(約1975億円)を超える大ヒットシリーズの最終章、世界中から愛される<俺たちの物語>が、ここに完結。

この度、初の試みとしてデジタル特典付きのデジタルセル配信をPrime Videoで販売

Prime Videoでは、12月18日(水)から期間限定でデジタル特典付きのデジタルセル配信を販売!

愛くるしい「ヴェノム」のキャラクターがデジタル特典になって登場!スポーツしたり?歌ったり??様々なデザインでコミカルに動くデジタル特典や、“ラストダンス”で見せる最後の雄姿など、保有して嬉しい、見せ合って楽しい、ファンなら手に入れたくなるデジタル特典が入手できます!

※Prime Videoで『ヴェノム:ザ・ラストダンス (購入版:デジタル特典引換シリアルコード付 / レンタル版:特典なし)(キャンペーン期間:1/21まで)』を購入いただいたお客様にキャンペーン期間中の景品として、デジタル特典引換用シリアルコードをお送りいたします。

■Prime Video「ヴェノム:ザ・ラストダンス」デジタル特典付き販売ページ

https://www.amazon.co.jp/b?node=203895389051(https://www.amazon.co.jp/b?node=203895389051)

そして、ソニー・インタラクティブエンタテインメントでは、12月18日(水)から2025年1月21日(火)までの期間限定で、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4向けエンタテインメントアプリ「SONY PICTURES CORE」を入手したユーザーのみなさまを対象に「映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』デジタル配信開始記念『ヴェノム』PSNアバタープレゼントキャンペーン」を開催!



PS5(R)のメディアホームまたはPS4(R)のPlayStation(R)Storeから「SONY PICTURES CORE」アプリを入手された方にもれなく、PlayStation(TM)Networkで使うことができる限定の『ヴェノム』のアバターがプレゼントとしてもらえます。さらに本キャンペーンでプレゼントされるアバターは劇中に登場するヴェノムとエディにちなんで、2種類をランダムで配布し、それぞれ「2人で1つ」を共有できる“ニコイチ”仕様になっています!

■PlayStation.com「SONY PICTURES CORE」&「『ヴェノム』PSNアバタープレゼントキャンペーン」紹介ページ

https://www.playstation.com/ja-jp/sony-pictures-core/(https://www.playstation.com/ja-jp/sony-pictures-core/)

また、映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』デジタル配信および本キャンペーンの開催を記念して、PlayStation.com内「SONY PICTURES CORE」紹介ページでも『ヴェノム』の魅力を紹介しています。

■PlayStation.com「SONY PICTURES CORE」紹介ページ

https://www.playstation.com/ja-jp/sony-pictures-core/(https://www.playstation.com/ja-jp/sony-pictures-core/)

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントのWEBサイト上にも『ヴェノム:ザ・ラストダンス』特設ページがオープン、レアなアイテムが当たるキャンペーンを実施中!

ソニー損保のご契約者の方は当選確率が倍になる応募フォームもご用意、是非この機会にチェックしてみてください!

■『ヴェノム:ザ・ラストダンス』特設ページ

https://www.sonypictures.jp/venomthelastdance2024(https://www.sonypictures.jp/venomthelastdance2024)

※キャンペーン期間: 12月18日~12月24日23:59まで

■本作のプレミア配信開始を記念して、約10分の本編プレビュー映像と特別映像をソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルにて公開決定。

映画の冒頭約10分を本編プレビュー映像として公開!こちらは12月19日(木)17:00から公開開始!

特別映像では、「ヴェノム」ファンに愛され続けたキャラクター、チェン夫人がすべてを明かす貴重な映像を公開!

こちらは12月20日(金)17:00から公開開始!

■作品情報

【キャスト】

ヴェノム/エディ・ブロック:トム・ハーディ(中村 獅童/諏訪部 順一)

ストリックランド:キウェテル・イジョフォー(斉藤 次郎)

ペイン:ジュノー・テンプル(恒松 あゆみ)

マーティン:リス・エヴァンス(内田 直哉)

マリガン:スティーヴン・グレアム (森川 智之)

チェン:ペギー・ルー(田村 聖子)

【スタッフ】

監督・脚本・原案・製作:ケリー・マーセル

原案:トム・ハーディ

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』 12月18日(水)よりデジタルプレミア配信

発売・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: (C) & TM 2024 MARVEL.

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』公式サイト https://www.sonypictures.jp/he/11257352/

※ 「PlayStation」、「PS5」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。