【山口県中部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山口県中部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ユニクロ（山口県山口市）：19,111人

2位. 株式会社ジーユー（山口県山口市）：6,824人

3位. 東ソー株式会社（山口県周南市）：5,026人

4位. 株式会社トクヤマ（山口県周南市）：3,033人

5位. 株式会社丸久（山口県防府市）：3,016人

6位. 山口県農業協同組合（山口県山口市）：2,702人

7位. 株式会社ファーストリテイリング（山口県山口市）：2,094人

8位. サマンサジャパン株式会社（山口県周南市）：1,049人

9位. テルモ山口株式会社（山口県山口市）：1,013人

10位. 株式会社リンク・セオリー・ジャパン（山口県山口市）：894人

11位. 東ソー物流株式会社（山口県周南市）：785人

12位. 株式会社西京銀行（山口県周南市）：755人

13位. 医療法人社団生和会（山口県周南市）：624人

14位. 生活協同組合コープやまぐち（山口県山口市）：618人

15位. トヨタカローラ山口株式会社（山口県周南市）：553人

16位. 鋼鈑工業株式会社（山口県下松市）：543人

17位. 社会福祉法人青藍会（山口県山口市）：511人

18位. 株式会社ビークルーエッセ（山口県周南市）：501人

19位. 山九山口ビジネス株式会社（山口県下松市）：483人

20位. 山口トヨペット株式会社（山口県山口市）：457人

21位. 周南システム産業株式会社（山口県周南市）：441人

22位. 社会医療法人同仁会（山口県下松市）：431人

23位. 社会福祉法人山口県社会福祉事業団（山口県山口市）：412人

24位. トクヤマ海陸運送株式会社（山口県周南市）：410人

25位. 株式会社ホットスタッフ周南（山口県下松市）：409人

26位. 株式会社プラステ（山口県山口市）：406人

27位. ＡＬＳＯＫ山口株式会社（山口県山口市）：395人

28位. 山口県厚生農業協同組合連合会（山口県山口市）：393人

29位. モビリティライフグループ株式会社（山口県山口市）：392人

30位. ネッツトヨタ山口株式会社（山口県周南市）：377人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db