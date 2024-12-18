【山口県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山口県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社（山口県美祢市）：491人

2位. 深川養鶏農業協同組合（山口県長門市）：387人

3位. フジミツ株式会社（山口県長門市）：295人

4位. 医療法人医誠会（山口県萩市）：274人

5位. 社会福祉法人萩市社会福祉事業団（山口県萩市）：267人

6位. 社会福祉法人同朋福祉会（山口県美祢市）：254人

7位. ヤマネ鉄工建設株式会社（山口県長門市）：247人

8位. 医療法人社団成蹊会（山口県長門市）：232人

9位. 医療法人社団慈生会（山口県萩市）：225人

10位. 株式会社大谷山荘（山口県長門市）：186人

11位. 医療法人社団豊美会（山口県美祢市）：182人

12位. 美祢貨物自動車株式会社（山口県美祢市）：177人

13位. ヤマネ興産株式会社（山口県長門市）：167人

14位. 医療法人生山会（山口県長門市）：153人

15位. 社会福祉法人ふたば園（山口県萩市）：151人

16位. 医療法人社団福寿会（山口県長門市）：148人

17位. 株式会社スナダフーヅ（山口県萩市）：132人

18位. 医療法人杏祐会（山口県長門市）：125人

19位. 秋芳鉱業株式会社（山口県美祢市）：117人

19位. 株式会社井上商店（山口県萩市）：117人

21位. 高山産業株式会社（山口県美祢市）：98人

22位. セコム美祢セキュリティ株式会社（山口県美祢市）：97人

23位. 協和建設工業株式会社（山口県萩市）：95人

23位. 社会福祉法人長門市社会福祉協議会（山口県長門市）：95人

25位. 横浜機工テクノ株式会社（山口県美祢市）：86人

26位. 社会福祉法人清風会（山口県長門市）：84人

27位. 株式会社村田蒲鉾店（山口県萩市）：82人

28位. 大洋パッキング株式会社（山口県美祢市）：81人

28位. 弁護士法人サリュ（山口県萩市）：81人

30位. 社会福祉法人豊徳会（山口県美祢市）：79人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db