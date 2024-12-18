【登壇報告】個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」に代表取締役社長の山崎がセミナー登壇

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2024年12月15日(日)に開催された個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」にて代表取締役社長の山崎がセミナー登壇したことをお知らせいたします。

2024年12月15日(日)に開催された個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」に代表取締役社長の山崎が登壇し、中期経営計画および2024年12月期第1四半期決算について詳しく解説いたしました。

本セミナーはリアルとオンラインのハイブリッドで開催され、大阪会場での登壇の様子がオンラインでも配信されました。質疑応答の時間では全国の個人投資家の皆さまから多くの質問をお寄せいただき、盛況のうちに終えることができました。

ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

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【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

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ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

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リテールメディア広告エンジン ZETA AD

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レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

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OMO・DXソリューション ZETA CLICK

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レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

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ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

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予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

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【IR最新動画】

【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！

[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]

【IRTV 6031】ZETA/売上・粗利が堅実に成長し来期に向けて好発進

[ https://youtu.be/3uzweJMuNXo ]

【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！

[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]

【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！

[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]

【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！

[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

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■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売

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