【山口県西部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山口県西部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社山口フィナンシャルグループ（山口県下関市）：4,586人

2位. ＵＢＥ株式会社（山口県宇部市）：3,039人

3位. 株式会社日本セレモニー（山口県下関市）：2,066人

4位. セントラル硝子株式会社（山口県宇部市）：1,699人

5位. ＵＢＥマシナリー株式会社（山口県宇部市）：1,159人

6位. 社会福祉法人むべの里光栄（山口県宇部市）：1,037人

7位. 医療法人茜会（山口県下関市）：1,014人

8位. 長州産業株式会社（山口県山陽小野田市）：766人

9位. 宇部マテリアルズ株式会社（山口県宇部市）：713人

10位. 社会医療法人松涛会（山口県下関市）：669人

11位. 宇部物流サービス株式会社（山口県宇部市）：654人

12位. 日新運輸工業株式会社（山口県下関市）：596人

13位. 医療法人聖比留会（山口県宇部市）：590人

14位. 医療法人社団宇部中央病院（山口県宇部市）：574人

15位. 林兼産業株式会社（山口県下関市）：546人

16位. 株式会社ホットスタッフ宇部（山口県宇部市）：525人

17位. 株式会社丸喜（山口県山陽小野田市）：521人

18位. 西中国信用金庫（山口県下関市）：520人

19位. 株式会社トレーダー愛（山口県下関市）：489人

20位. キチナングループ株式会社（山口県宇部市）：484人

21位. 有限会社ベストライフ（山口県下関市）：479人

22位. 医療法人博愛会（山口県宇部市）：475人

23位. 西日本医療サービス株式会社（山口県山陽小野田市）：467人

24位. 山口合同ガス株式会社（山口県下関市）：464人

25位. 株式会社松岡（山口県下関市）：461人

26位. 医療法人和同会（山口県宇部市）：458人

27位. 株式会社宇部情報システム（山口県宇部市）：454人

28位. サンデン交通株式会社（山口県下関市）：440人

29位. 株式会社宇部総合サービス（山口県宇部市）：439人

30位. 医療法人愛の会（山口県下関市）：428人

※主なランキング詳細

山口県下関市：https://salesnow.jp/db/reports/418549

山口県宇部市：https://salesnow.jp/db/reports/570818

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db