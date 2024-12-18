【岡山県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、岡山県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 一般財団法人津山慈風会（岡山県津山市）：1,195人

2位. 株式会社ショウワコーポレーション（岡山県美作市）：920人

3位. 株式会社マルイ（岡山県津山市）：621人

4位. 株式会社山田養蜂場本社（岡山県鏡野町）：440人

5位. さくらグループ株式会社（岡山県新見市）：407人

6位. 銘建工業株式会社（岡山県真庭市）：354人

7位. 医療法人平野同仁会（岡山県津山市）：334人

8位. 株式会社デンソー勝山（岡山県真庭市）：330人

9位. 株式会社ナンバホームセンター（岡山県津山市）：325人

10位. 社会福祉法人江原恵明会（岡山県津山市）：322人

10位. 医療法人さとう記念病院（岡山県勝央町）：322人

12位. 院庄林業株式会社（岡山県津山市）：294人

13位. 一般財団法人共愛会（岡山県鏡野町）：289人

14位. 社会医療法人高見徳風会（岡山県津山市）：278人

15位. 東真産業株式会社（岡山県真庭市）：271人

16位. 一般財団法人江原積善会（岡山県津山市）：251人

17位. 社会医療法人緑壮会（岡山県真庭市）：234人

18位. オーエヌ工業株式会社（岡山県津山市）：227人

19位. 井倉運輸株式会社（岡山県新見市）：218人

20位. 社会医療法人清風會（岡山県津山市）：216人

21位. 社会福祉法人津山社会福祉事業会（岡山県津山市）：215人

22位. ダイオーペーパーテクノ株式会社（岡山県津山市）：211人

23位. 社会福祉法人恵神会（岡山県真庭市）：209人

24位. 社会福祉法人津山みのり学園（岡山県津山市）：205人

25位. 株式会社ソフィア（岡山県津山市）：202人

26位. 株式会社グリーンポートリー（岡山県鏡野町）：199人

27位. 医療法人東浩会（岡山県津山市）：198人

28位. 菅田株式会社（岡山県津山市）：196人

29位. ランデス株式会社（岡山県真庭市）：194人

30位. 医療法人社団井口会（岡山県真庭市）：188人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db