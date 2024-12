甲斐バンドのデビュー50周年を記念するWOWOWの連続特集企画 2月に放送・配信される番組が決定！

株式会社WOWOW

2024年11月にデビュー50周年を迎えた甲斐バンド。WOWOWでは、アニバーサリーイヤーを記念して、彼らの1年以上に及ぶ連続特集をお送りしている。既に11月にはプロローグ編として甲斐よしひろのインタビューを、12月には過去の貴重なライブ映像をお届けし、これから2025年1月にもライブ映像の放送・配信が控えている。

このたび、そんなWOWOWの甲斐バンド特集における2月の放送・配信番組として、『甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016』およびその見どころ紹介番組である『徹底解剖!甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016 拡大版』の放送・配信が決定。「THE BIG GIG 」とは1983年に新宿の高層ビル群の中で行なわれた伝説の野外コンサートで、本番組の公演はその熱狂を2016年の日比谷野音によみがえらせたものである。時代を越えて伝説を更新してきた甲斐バンドのライブを、ぜひWOWOWでお楽しみいただきたい。

【番組情報】

甲斐バンド 50周年記念 WOWOWスペシャルイヤー

<新規ラインナップ>

甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016

2025年2月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

1983年8月7日に摩天楼街で生まれた伝説的熱狂が、33年の時を経た2016年の同日、日比谷野音でよみがえった。新たなる甲斐バンドの伝説ライブを放送・配信。

楽曲:ブライトン・ロック、危険な道連れ、テレフォン・ノイローゼ、ムーンライト・プリズナー、シーズン、GOLD、ボーイッシュ・ガール、荒野をくだって、MIDNIGHT、安奈、ナイト・ウェイブ、東京の一夜、SLEEPY CITY、胸いっぱいの愛、氷のくちびる、ポップコーンをほおばって、翼あるもの、漂泊者(アウトロー)、きんぽうげ、観覧車'82、100万$ナイト、破れたハートを売り物に

収録日:2016年8月7日

収録場所:東京 日比谷野外音楽堂

徹底解剖!甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016 拡大版

2025年2月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

1983年8月7日に摩天楼街で生まれた伝説的熱狂が、33年の時を経た2016年の同日、日比谷野音でよみがえった。そのライブの見どころ紹介番組を放送・配信。

出演:甲斐バンド、中西健夫(ディスクガレージ) ほか

<ラインナップ(1月放送・配信分)>

甲斐バンド シンフォニー

2025年1月4日(土)午後7:45~

WOWOWライブで放送/WOWOWOオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

甲斐よしひろが「甲斐バンド40年の歴史を振り返ってみても、これは史上かつてない規模による、史上かつてない試みである。」と語った2014年のライブを放送・配信。

楽曲:ALL DOWN THE LINE-25時の追跡、ブライトン・ロック、らせん階段、ビューティフル・エネルギー、風が唄った日、安奈-2012-、LADY、きんぽうげ、Blood in the Street、翼あるもの、氷のくちびる、ポップコーンをほおばって、漂泊者(アウトロー)、風の中の火のように、HERO(ヒーローになる時、それは今)、嵐の季節、破れたハートを売り物に、100万$ナイト

収録日:2014年11月15日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA

甲斐バンド スペシャルライブ “Rolling Birthday 60”

2025年1月7日(火)午後6:30~

WOWOWライブで放送/WOWOWOオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

2013年、甲斐よしひろ60歳の誕生日に行なわれた甲斐バンドのライブに、多彩なゲストが集結。一夜限りの特別公演を放送・配信。

楽曲:翼あるもの、テレフォン・ノイローゼ、東京の一夜、裏切りの街角、安奈‐2012‐、氷のくちびる、ポップコーンをほおばって、漂泊者(アウトロー)、HERO(ヒーローになる時、それは今)、ダニーボーイに耳をふさいで ほか

収録日:2013年4月7日

収録場所:東京 TOKYO DOME CITY HALL

※2025年3月以降の詳しい番組内容については、決定次第、順次お知らせします。

【番組サイトはこちら】(https://www.wowow.co.jp/music/kai/)