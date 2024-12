日本初！国際情報誌『Tokyo Journal』全２８４冊の表紙を一挙公開。“素潜り＆モリ１本”で巨大マグロに挑む［MISSION100］展と併催する特別展

学校法人 21世紀アカデメイア

学校法人 21世紀アカデメイア(学長:田坂広志、本部:東京都千代田区)は、2024年12月19日(木)から27日(金)まで、「Creative Space Akademeia 21 Harajuku」にて、国際情報誌『Tokyo Journal』と、6つの世界記録を持つスピアフィッシャー・小坂董平氏による冒険プロジェクト[MISSION100]を組み合わせた特別展「Tokyo Journal meets MISSION100」を開催いたします。

1981年創刊、日本のカルチャーを世界に発信してきた『Tokyo Journal』の全284冊の表紙を一挙公開する日本初の展覧会。この歴史的なアートアーカイブ展示に加え、スピアフィッシャー・小坂董平氏による冒険プロジェクト[MISSION100]との異色のコラボレーションが見どころです。

『Tokyo Journal』がプロジェクト[MISSION100]を取材することで実現しました。

『Tokyo Journal』展:43年の歴史を表紙から読み解く

1981年創刊以来、日本と世界をつないできた『Tokyo Journal』。本展では、創刊から現在まで全284冊の表紙を日本で初めて一挙公開します。時代の移り変わりを映し出すアートアーカイブとして、時代のトレンドや文化を振り返ります。また、学校法人 21世紀アカデメイアとの産学連携プロジェクトで学生が取材・制作した記事とそのプロセスや、『Tokyo Journal』が[MISSION100]を追った記事の裏側も公開。メディアと教育の融合をご覧いただけます。

[MISSION100]展:モリ1本と素潜りで巨大マグロに挑む男の物語

小坂董平氏はモリ1本と素潜りという原始的な手段で100kgを超える巨大イソマグロに挑み、数々の世界記録を打ち立てた冒険者です。一般には公開されていない写真や記録映像を中心とした臨場感あふれる展示を通して、小坂氏の命懸けの挑戦を体感していただけます。

さらに小坂董平氏とゲストによるトークショーを開催。自然と対峙する人間の哲学に触れられます。

「時代の記録」と「命懸けの挑戦」に触れる9日間

展示会場の「Creative Space Akademeia 21 Harajuku」では、1・2階を貫く吹き抜けの空間を活用し、『Tokyo Journal』が持つ歴史性と[MISSION100]が生み出す冒険のスリルを融合。メディア、教育、そしてアドベンチャーという異なるジャンルが交差する、新しい体験型の展示が実現しました。

この特別展「Tokyo Journal meets MISSION100」は、過去の軌跡を振り返りながら、挑戦の未来を感じさせる場です。メディアと冒険という異色のテーマが織りなす物語を通して、新たな知見や刺激を得られることでしょう。

ぜひこの機会に、産学連携から生まれた斬新な展示空間で、あなた自身の物語を紡ぎ出してください。

1981年11月号1984年6月号1984年11月号1986年5月号1987年12月号1989年11月号1996年5月号1998年1月号

【開催概要】

会期:2024年12月19日(木)~12月27日(金)

会場:Creative Space Akademeia 21 Harajuku

住所:東京都渋谷区神宮前5-27-7 アルボーレ神宮前 1F/2F

時間:11:00~19:00

休館日:期間中の休館ありません。

料金:無料

※1階[MISSION100展]では一部有料イベントがございます。

【会期中のイベント】

■スペシャルクロストーク「空の冒険者×海の冒険者」

2024年12月20日(金)18:00~20:00

ゲスト:山本直洋(空撮写真家)、小坂薫平(スピアフィッシャー)

入場料:大人1000円、小学生以下無料

定員:先着40名

■遠征報告上映会 「2024年、100kgマグロは獲れたのか?」

2024年12月21日(土)、22日(日) ともに16:00~18:00

入場料:大人1500円、小学生以下無料

定員:先着50名

■スペシャルクロストーク「くじらびと×まぐろびと」

2024年12月23日(月)18:00~20:00

ゲスト:石川 梵(ドキュメンタリー映画監督)、小坂薫平(スピアフィッシャー)

入場料:大人1000円、小学生以下無料

定員:先着40名

【詳細・予約方法】

各有料イベントは以下より前売り券をご購入ください。

https://mission100film.stores.jp/?category_id=64f6933f3afb9c03a96d65f7

※当日のご入場も可能ですが、前売り券をお持ちの方が優先着席となります。ご予約満席の場合は立ち見の可能性がございます。

【アクセス】

東京メトロ「明治神宮前」駅 徒歩7分

JR・東京メトロ「渋谷」駅 徒歩8分

JR「原宿」駅 徒歩12分

※駐車場はございません。お車でご来館の際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

【主催・共催・協力】

主催:学校法人 21世紀アカデメイア、Creative Space Akademeia 21 Harajuku、Mission100

特別協力:Tokyo Journal

【『Tokyo Journal』について】

1981年創刊。日本に興味を持つ英語圏の読者向けに、日本、アジア、トレンド、社会、旅行、グルメ、映画、音楽、エンターテイメント、ファッション、デザイン、ビジネス、テクノロジー、アート、カルチャー、マンガ、アニメ、スポーツ、レジャー、教育などのテーマについて、外国人視点での情報を発信。もともと英字の記事がメインだったが、近年は和英併記に刷新。書店で販売しているほか、ホテル、空港ラウンジ、大使館などに配布している。長年にわたって日本の観光情報を発信してきた功績を称えられ、2017年に第9回観光庁長官表彰を受ける。

■体裁:A4、フルカラー、108ページ

■発行:コロナ禍などの影響により現在は年2回ペースで不定期発行。

■公式サイト https://www.tokyojournal.com/

■SNS

公式facebook https://www.facebook.com/TokyoJournal

公式Instagram https://www.instagram.com/tokyojournal/

【『Tokyo Journal』と21世紀アカデメイアの関わり】

2021年より学校法人 21世紀アカデメイアと産学連携を開始。21世紀アカデメイア・グループの専門学校が誌面制作に参加し、これまでに281号から284号を発行。日本在住の学生が世界に情報発信する実践型カリキュラムとして、グローバルな視点や価値観の学び、人間力・現場力の成長において高い教育効果を得ている。

【プレス向けお問い合わせ先】

学校法人 21世紀アカデメイア

開発・広報本部 広報チーム

担当者名 青柳・小島

電話 03-6777-2007

メールはこちらへ

https://www.akademeia21.com/mail/

問い合わせは下記のフォームから

https://www.akademeia21.com/contact/

※取材申し込みや詳細情報につきましては、上記連絡先までお問い合わせください。