第五人格 FanMeeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」ついに開催まであと3日！直前復習シリーズ連載第1弾会場マップ＆タイムテーブルを公開！
株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳、以下ブシロードムーブ）は、当社が運営を担当する『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』の情報を公開することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。
12月20日(金)～22日(日)の3日間、千葉・幕張メッセホール11で『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』が開催されます。毎年恒例の第五人格が贈るクリスマスイベント。今回のテーマは「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」ということでクリスマスマーケットの雰囲気でミニゲームやフォトスポット、物販コーナーなど、さまざまなアクティビティやコンテンツを楽しめます。日本地区トップレベルの選手が集まるeスポーツプロリーグ「秋季IJL決勝戦」も行われます
開催までついにあと3日！イベントの魅力を復習するシリーズ連載をお送りします。第1弾は会場マップとタイムテーブルを紹介します。
■会場マップ
幕張メッセホール11の全面に様々なエリアを展開！
マップ右側は「秋季IJL決勝戦」を観戦できる巨大なステージと観客席が占めます。
マップ左側にはクリスマスマーケットの雰囲気を楽しめるエリアが！中心に巨大なクリスマスツリーが設置されており、それを囲うように戦隊の物販、ストリーマーによるワークショップや物販、企業によるコラボ企画や物販が楽しめるマーケットブースが配置されています。他にもフォトスポットやミニステージ、オンラインゲームエリア、景品交換所など様々なコンテンツで1日中楽しむことができます。
■タイムテーブル
今回は3日間開催！メインステージでも様々なコンテンツが展開されます。DAY1(12/20)はオープニングアクトのスペシャルダンスパフォーマンスから始まり、クリスマスツリーの点灯式、そして「秋季IJL」第一ラウンド第一マッチと第二マッチが開催されます。幕間には豪華ゲストによるエキシビジョンマッチも実施。DAY2(12/21)はオープニングアクトのサーカスパフォーマンスから「秋季IJL」復活組第一ラウンドが開始。幕間にスペシャルダンスを挟み、「秋季IJL」勝者組決勝が行われます。DAY3(12/22)は「秋季IJL」復活組決勝が行われて、幕間に荘園アワードを実施。その後いよいよ優勝チームを決める「秋季IJL」決勝戦で厚い戦いの火ぶたが切って落とされます。
見どころ満載で3日間ずっと楽しめる当イベント。チケットはイープラスで一般発売中！（売り切れの場合は販売終了となります）ぜひみなさんも会場で体感して楽しんでみてくださいね！
https://eplus.jp/identityv/
【イベント概要】
■イベント名
第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」
■主催
NetEase Games
■開催日程
2024年12月20日(金)～2024年12月22日(日)
開場10：00／開演13：00／終演22：00まで予定
■会場
幕張メッセ・展示ホール11
■チケット
https://eplus.jp/identityv/
全席指定4,000円 ※前売りのみ、当日会場での販売はなし
※一般発売は当日13時まで購入可能。
※完売の場合は販売終了となります。
■運営
ブシロードムーブほか
■当イベントの問い合わせ先
identityv-event@bushiroad.com
【Identity V第五人格概要】
■名称
IdentityV 第五人格
■公式HP
https://www.identityvgame.com/jp/
■公式X
https://x.com/IdentityVJP
■公式Discord
http://discord.gg/ldentityvjp
■IdentityＶ 第五人格eスポーツ事務所公式X
https://x.com/IdentityVChamp
■チャージセンター
http://bit.ly/3EODNic
■ジャンル
非対称対戦型マルチプレイゲーム
■価格
基本無料（アイテム課金制）
■必須環境
iOS版：ios 10.0以降
GooglePlay版：android 4.3以降
■ダウンロード
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.idv.googleplay
App Store：https://apps.apple.com/us/app/identity-v/id1347780764?mt=8
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