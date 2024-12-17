第五人格 FanMeeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」ついに開催まであと3日！直前復習シリーズ連載第1弾会場マップ＆タイムテーブルを公開！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳、以下ブシロードムーブ）は、当社が運営を担当する『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』の情報を公開することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。





12月20日(金)～22日(日)の3日間、千葉・幕張メッセホール11で『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』が開催されます。毎年恒例の第五人格が贈るクリスマスイベント。今回のテーマは「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」ということでクリスマスマーケットの雰囲気でミニゲームやフォトスポット、物販コーナーなど、さまざまなアクティビティやコンテンツを楽しめます。日本地区トップレベルの選手が集まるeスポーツプロリーグ「秋季IJL決勝戦」も行われます



開催までついにあと3日！イベントの魅力を復習するシリーズ連載をお送りします。第1弾は会場マップとタイムテーブルを紹介します。



■会場マップ




幕張メッセホール11の全面に様々なエリアを展開！


マップ右側は「秋季IJL決勝戦」を観戦できる巨大なステージと観客席が占めます。


マップ左側にはクリスマスマーケットの雰囲気を楽しめるエリアが！中心に巨大なクリスマスツリーが設置されており、それを囲うように戦隊の物販、ストリーマーによるワークショップや物販、企業によるコラボ企画や物販が楽しめるマーケットブースが配置されています。他にもフォトスポットやミニステージ、オンラインゲームエリア、景品交換所など様々なコンテンツで1日中楽しむことができます。




■タイムテーブル




今回は3日間開催！メインステージでも様々なコンテンツが展開されます。DAY1(12/20)はオープニングアクトのスペシャルダンスパフォーマンスから始まり、クリスマスツリーの点灯式、そして「秋季IJL」第一ラウンド第一マッチと第二マッチが開催されます。幕間には豪華ゲストによるエキシビジョンマッチも実施。DAY2(12/21)はオープニングアクトのサーカスパフォーマンスから「秋季IJL」復活組第一ラウンドが開始。幕間にスペシャルダンスを挟み、「秋季IJL」勝者組決勝が行われます。DAY3(12/22)は「秋季IJL」復活組決勝が行われて、幕間に荘園アワードを実施。その後いよいよ優勝チームを決める「秋季IJL」決勝戦で厚い戦いの火ぶたが切って落とされます。



見どころ満載で3日間ずっと楽しめる当イベント。チケットはイープラスで一般発売中！（売り切れの場合は販売終了となります）ぜひみなさんも会場で体感して楽しんでみてくださいね！


https://eplus.jp/identityv/



【イベント概要】




■イベント名


第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」



■主催


NetEase Games



■開催日程


2024年12月20日(金)～2024年12月22日(日)


開場10：00／開演13：00／終演22：00まで予定



■会場


幕張メッセ・展示ホール11



■チケット


https://eplus.jp/identityv/


全席指定4,000円　※前売りのみ、当日会場での販売はなし


※一般発売は当日13時まで購入可能。


※完売の場合は販売終了となります。



■運営


　ブシロードムーブほか



■当イベントの問い合わせ先


identityv-event@bushiroad.com



【Identity V第五人格概要】


■名称


IdentityV 第五人格



■公式HP


https://www.identityvgame.com/jp/



■公式X


　https://x.com/IdentityVJP



■公式Discord


http://discord.gg/ldentityvjp



■IdentityＶ 第五人格eスポーツ事務所公式X


https://x.com/IdentityVChamp



■チャージセンター


http://bit.ly/3EODNic



■ジャンル


非対称対戦型マルチプレイゲーム



■価格


基本無料（アイテム課金制）



■必須環境


iOS版：ios 10.0以降


GooglePlay版：android 4.3以降



■ダウンロード


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.idv.googleplay


App Store：https://apps.apple.com/us/app/identity-v/id1347780764?mt=8




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